سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان رامیان از نظارت میدانی بر بستر رودخانه‌های شهرستان در راستای جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز مصالح رودخانه‌ای و بررسی نحوه ساماندهی بستر رودخانه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی محمد یاسان اظهار کرد: این بازدید‌ها در راستای اجرای مصوبات ستاد مدیریت بحران شهرستان و با هدف بررسی وضعیت بستر رودخانه‌ها، نظارت بر فعالیت‌های برداشت مصالح و پیشگیری از هرگونه برداشت غیرمجاز و دخل و تصرف خارج از ضوابط قانونی انجام می‌شود.

یاسان افزود: در جریان این بازدیدها، نحوه ساماندهی بستر رودخانه، وضعیت برداشت مصالح، رعایت محدوده‌های مجاز و الزامات فنی و ایمنی مورد بررسی قرار گرفته و بر ضرورت انجام فعالیت‌ها در چارچوب مجوز‌های قانونی و ضوابط ابلاغی تأکید شده است.

سرپرست اداره صمت شهرستان رامیان در پایان خاطرنشان کرد: نظارت مستمر بر فعالیت‌های معدنی و برداشت مصالح رودخانه‌ای، همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و اجرای دقیق مصوبات ستاد مدیریت بحران، نقش مهمی در پیشگیری از خسارات احتمالی، حفظ بستر طبیعی رودخانه‌ها و صیانت از حقوق عمومی دارد

برچسب ها: صنعت و معدن ، برداشت های غیرمجاز
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