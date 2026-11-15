باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - محمد یاسان اظهار کرد: این بازدید‌ها در راستای اجرای مصوبات ستاد مدیریت بحران شهرستان و با هدف بررسی وضعیت بستر رودخانه‌ها، نظارت بر فعالیت‌های برداشت مصالح و پیشگیری از هرگونه برداشت غیرمجاز و دخل و تصرف خارج از ضوابط قانونی انجام می‌شود.

یاسان افزود: در جریان این بازدیدها، نحوه ساماندهی بستر رودخانه، وضعیت برداشت مصالح، رعایت محدوده‌های مجاز و الزامات فنی و ایمنی مورد بررسی قرار گرفته و بر ضرورت انجام فعالیت‌ها در چارچوب مجوز‌های قانونی و ضوابط ابلاغی تأکید شده است.

سرپرست اداره صمت شهرستان رامیان در پایان خاطرنشان کرد: نظارت مستمر بر فعالیت‌های معدنی و برداشت مصالح رودخانه‌ای، همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و اجرای دقیق مصوبات ستاد مدیریت بحران، نقش مهمی در پیشگیری از خسارات احتمالی، حفظ بستر طبیعی رودخانه‌ها و صیانت از حقوق عمومی دارد