تنوع موشک‌ها، سوخت جامد و افزایش قدرت تخریب از نقاط برتری ما محسوب می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهر‌های موشکی فقط انبار موشک نیستند بلکه تأسیسات تولید تجهیزات نظامی را هم دربرمی‌گیرند و از این رو سعدالله زارعی، تحلیلگر مسائل منطقه در گفت‌وگویی به بررسی توان موشکی، تحولات نظامی و جایگاه دفاعی ایران پرداخته است. 

 بیش از ۱۰۰ پایگاه در اعماق زمین

 ایران از اوایل دهه ۱۳۸۰ ساخت شهر‌های موشکی زیرزمینی را آغاز کرده و تاکنون بیش از ۱۰۰ شهر موشکی در نقاط مختلف کشور پایه‌گذاری شده است.

 نخستین رونمایی در سال ۱۳۹۳ انجام شد و در سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۱، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نیز بخش‌های دیگری از این مجموعه‌ها معرفی شدند.

 شهر‌های موشکی صرفا انبار موشک نیستند، بلکه علاوه بر موشک، تجهیزات پهپادی، سامانه‌های راداری و حتی تأسیسات تولید تجهیزات نظامی را دربرمی‌گیرند.

 گستره این تأسیسات از مناطق شمالی کشور تا سواحل خلیج‌فارس و دریای عمان امتداد دارد و ایران از قابلیت‌های زیرآبی نیز برخوردار است.

 در داخل شهر‌های موشکی زیرزمینی، کارخانه‌های بزرگ تولید تسلیحات نیز فعالیت می‌کنند. البته همه چیز در داخل این شهر‌ها نیست و در کنار آن، ده‌ها هزار صنعتگر ایرانی در ساخت قطعات و تجهیزات نظامی مشارکت دارند و این شبکه تولید، پشتیبان توان موشکی کشور است.

 شگفتی مسکو از قدرت نظامی ایران

 ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، دست‌کم در ۳ دیدار جداگانه با شهید لاریجانی، عباس عراقچی و محسن رضایی، از عملکرد نیرو‌های نظامی ایران ابراز شگفتی کرد.

 پوتین در این دیدار‌ها اقدامات نظامی ایران را غیرمنتظره و شگفت‌انگیز توصیف کرده و گفته است: «خیلی عجیب بود این کاری که نظامی‌ها در ایران انجام دادند.»

 این واکنش از سوی رئیس‌جمهور کشوری با ارتش قدرتمند و سابقه اطلاعاتی و نظامی، اهمیت ویژه‌ای دارد.

 ایران در جنگ‌های اخیر به «برتری توان شلیک» نسبت به دشمن دست یافته است. به این معنا که علاوه بر توان شلیک انبوه موشک‌ها، سرعت تولید و جایگزینی تسلیحات مصرف‌شده نیز به شکل چشمگیری افزایش یافته است.

 بودجه ۸ میلیاردی در برابر ۱٫۲ تریلیون دلاری

 هزینه دفاعی ایران طی سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۶ حدود ۶ تا ۸ میلیارد دلار بوده است، درحالی‌که بودجه نظامی پیشنهادی آمریکا برای سال ۲۰۲۷ به ۱٫۲ تریلیون دلار می‌رسد.

 ایران در کمتر از ۶ ماه توانسته ذخایر موشکی مصـرف‌شـده در جنگ را بازسازی کند، اما آمریکا برای ترمیم برخی سامانه‌های دفاعی خود به ۳ سال زمان نیاز دارد.

تغییر معادلات نبرد

 موشک هایپرسونیک فتاح-۲ یکی از توانمندی‌های جدید ایران است. تنوع موشک‌ها، سوخت جامد و افزایش قدرت تخریب از نقاط برتری ما محسوب می‌شود.

 ایران در حمله‌ای به پایگاه آمریکا در اردن بیش از ۱۵جنگنده اف۳۵ را منهدم کرده است.

منبع: روزنامه همشهری

برچسب ها: شهر موشکی ، قدرت موشکی ایران ، موشک
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
دلاور
۰۹:۵۱ ۲۴ آبان ۱۴۰۵
لبیک یا حسین
لبیک یا خامنه ای
۰
۳
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