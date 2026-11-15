باشگاه خبرنگاران جوان - محمود رضایی کوچی استاندار فارس با اشاره به ارزیابی‌های انجام‌شده در خصوص نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی اظهار کرد: بررسی اقدامات استان در راستای تحقق اهداف این نهضت نشان می‌دهد که تعداد ۶۰۳ پروژه با پیشرفت فیزیکی ۷۸ درصد در سامانه مربوطه تعریف و اجرایی شده است.

او با تأکید بر اینکه توسعه فضا‌های آموزشی و استانداردسازی مدارس از اولویت‌های مهم مدیریت ارشد استان است، افزود: در این چارچوب و در بازه زمانی مهرماه ۱۴۰۴ تا مهرماه ۱۴۰۵، تعداد ۲۱۱ پروژه با زیربنای بالغ بر ۱۵۵ هزار مترمربع در استان تکمیل و تحویل داده شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس تصریح کرد: میزان زیربنای تحویلی یادشده، بیشترین میزان را در بین استان‌های کشور نشان می‌دهد که این دست‌آوردی ارزشمند در سایه تلاش‌های مجموعه نوسازی مدارس، همراهی خیرین عزیز و پیگیری‌های مستمر استان در راستای عدالت آموزشی محقق شده است.

او همچنین با اشاره به نقش کلیدی خیرین مدرسه‌ساز و نهاد‌های ذی‌ربط در تحقق این اهداف بیان داشت: استمرار این روند جهادی نیازمند همراهی تمامی دستگاه‌های اجرایی است و استان فارس با تمام توان برای رفع محرومیت‌های آموزشی در تمامی مناطق شهری و روستایی گام برمی‌دارد.

رضایی کوچی در پایان خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته و افتتاح پروژه‌های در دست اقدام، سرانه فضای آموزشی استان به استاندارد‌های مطلوب‌تری نزدیک خواهد شد و این مسیر توسعه‌ای با شتاب بیشتری ادامه می‌یابد.

منبع: استانداری فارس