سیلاب ناگهانی در مکه؛ بارش شدید باران در منطقه الجرانه + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u00a0\u0628\u0627\u0631\u0634 \u0634\u062f\u06cc\u062f \u0628\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u00ab\u0627\u0644\u062c\u0631\u0627\u0646\u0647\u00bb \u0645\u06a9\u0647 \u0645\u06a9\u0631\u0645\u0647\u060c \u0645\u0646\u062c\u0631 \u0628\u0647 \u062c\u0627\u0631\u06cc \u0634\u062f\u0646 \u0633\u06cc\u0644\u0627\u0628 \u0646\u0627\u06af\u0647\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0634\u062f. \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u06af\u0628\u0627\u0631 \u0633\u0646\u06af\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0639\u062b \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u062c\u0631\u06cc\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0628\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0633\u06cc\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n\u00a0