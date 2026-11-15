باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

سیلاب ناگهانی در مکه؛ بارش شدید باران در منطقه الجرانه + فیلم

بارش شدید باران در منطقه «الجرانه» مکه مکرمه، منجر به جاری شدن سیلاب ناگهانی در این منطقه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  بارش شدید باران در منطقه «الجرانه» مکه مکرمه، منجر به جاری شدن سیلاب ناگهانی در این منطقه شد. این رگبار سنگین باعث ایجاد جریان‌های آبی در مسیر‌های اصلی منطقه شده است.

 

مطالب مرتبط
سیلاب ناگهانی در مکه؛ بارش شدید باران در منطقه الجرانه + فیلم
young journalists club

گشت‌وگذاری در محله‌های قدیمی «مکّه»

سیلاب ناگهانی در مکه؛ بارش شدید باران در منطقه الجرانه + فیلم
young journalists club

مراسم قرائت دعای عرفه حجاج بیت‌الله الحرام در صحرای عرفات

سیلاب ناگهانی در مکه؛ بارش شدید باران در منطقه الجرانه + فیلم
young journalists club

کاروان ویژه جانبازان احرام بستند و عازم بیت الله الحرام شدند

پربیننده‌ترین‌ها
۵۷ ثانیه به احترام وطن + فیلم
۱۳۱۲

۵۷ ثانیه به احترام وطن + فیلم

۲۳ . آبان . ۱۴۰۵
روایت دختر شهید تهرانی مقدم از نامه‌ای که برای پدرش نوشت + فیلم
۱۲۴۴

روایت دختر شهید تهرانی مقدم از نامه‌ای که برای پدرش نوشت + فیلم

۲۳ . آبان . ۱۴۰۵
فریاد همبستگی با مظلومان جهان + فیلم
۲۸۸

فریاد همبستگی با مظلومان جهان + فیلم

۲۴ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha