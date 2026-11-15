باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم تشییع پیکر مطهر این شهید گمنام ساعت ۸:۳۰ صبح از میدان امام خمینی (ره) به سمت مسجد جامع شهر قاین آغاز شد.

پیکر مطهر شهید پس از تشییع، برای خاکسپاری به دانشگاه فرهنگیان مرکز شهید مدرس قاین منتقل می‌شود.

پیکر مطهر ۶ شهید گمنام شنبه ۱۶ آبان وارد خراسان جنوبی شد و پس از برگزاری مراسم تشییع و وداع در شهرستان‌های استان، همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) در بیرجند تشییع شد.

از این تعداد، پیکر مطهر ۴ شهید به تهران بازگردانده شد و پیکر یک شهید نیز در محل دادگستری بیرجند به خاک سپرده شد.