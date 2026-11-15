روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی مدعی شده روسیه پیشنهاد کرده است آمریکا به محدودسازی ناتو و بازگشت اروپا به الگوی حوزه‌های نفوذ دوران جنگ سرد تن دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی مدعی شد روسیه به آمریکا پیشنهاد داده است مناسبات میان دو کشور به الگوی دوران جنگ سرد بازگردد؛ الگویی که عملاً به معنای تقسیم اروپا به حوزه‌های نفوذ میان مسکو و واشنگتن خواهد بود.

بر اساس این گزارش که روزنامه نیویورک‌تایمز منتشر کرده و روزنامه مسکو تایمز به آن استناد کرده است، مطالبات کرملین شامل محدود کردن حضور ناتو در اروپای شرقی و احیای نفوذ روسیه بر کشورهای همسایه است.

به ادعای این گزارش، هیئت روسی پیشنهادهای مذکور را در جریان مذاکرات چندجانبه در ابوظبی مطرح کرده است. ایده‌های مشابهی نیز بعداً در دیدار ولادیمیر پوتین با نمایندگان آمریکا، استیو ویتکاف و جرد کوشنر، در مسکو مورد بحث قرار گرفته است.

طبق گزارش این روزنامه، طرف روسی پیشنهاد کرده است نظامی از توافق‌ها مشابه آنچه میان اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا در فاصله سال‌های ۱۹۴۶ تا ۱۹۹۱ وجود داشت، احیا شود. این پیشنهاد به‌طور مشخص شامل تقسیم اروپا به حوزه‌های نفوذ و امکان ایجاد ساختاری جدید مشابه پیمان ورشو به رهبری مسکو است.

به گفته دیپلمات‌های آمریکایی، ویتکاف و کوشنر تلاش کرده‌اند به نمایندگان روسیه توضیح دهند که جهان امروز تفاوت‌های اساسی با دوران جنگ سرد دارد.

با این حال، یوری اوشاکوف، مشاور رئیس‌جمهور روسیه، الگوی پیشنهادی را «مبنای ایجاد معماری امنیتی تجزیه‌ناپذیر» توصیف کرده است.

مطالبات روسیه درباره ناتو و توان نظامی اوکراین

بر اساس گزارش رسانه‌ها، کرملین اصرار دارد که اوکراین از پیوستن به ناتو صرف‌نظر کند، تمام مناطق دونتسک و لوهانسک را به روسیه واگذار کند و توان دفاعی خود را کاهش دهد.

مسکو همچنین مطالباتی را از دیگر کشورهای اروپایی، از جمله فنلاند و مولداوی، مطرح کرده است.

یکی از شروط اصلی روسیه، بازگرداندن زیرساخت‌های نظامی ناتو به وضعیت سال ۱۹۹۷ است. اجرای این شرط به معنای خروج نیروها و تأسیسات نظامی این ائتلاف از قلمرو ۱۶ کشور از مجموع ۳۲ عضو آن خواهد بود؛ از جمله کشورهایی که پیش‌تر عضو پیمان ورشو بودند.

علاوه بر این، روسیه خواستار پایان فعالیت‌های نظامی ناتو در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی، واقع در قلمرو پساشوروی، شده است.

روزنامه مسکو تایمز در ادامه گزارش خود می‌نویسد چنین پیشنهادهایی در عمل تلاشی برای بازنگری در نظام امنیتی اروپا و احیای نفوذ روسیه بر کشورهایی است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مسیر مستقل سیاست خارجی را انتخاب کردند.

با این حال، ولادیمیر پوتین بارها ادعاهای مربوط به تلاش روسیه برای آغاز جنگ سرد جدید را رد کرده و گفته است مسکو علاقه‌ای به احیای تقابل جهانی با غرب ندارد.

منبع: یو ان ان

برچسب ها: ورشو ، روسیه و آمریکا ، جنگ سرد ، اتحادیه اروپا
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