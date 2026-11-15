باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهور فرانسه روز شنبه مدعی شد کشور‌هایی که خواستار محدود کردن کمک‌ها به اوکراین هستند، در واقع به دنبال تحمیل صلحی ناعادلانه به این کشور و در نهایت به اروپا هستند.

مکرون در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «کسانی که می‌خواهند کمک‌ها به اوکراین را محدود کنند، در واقع قصد دارند صلحی ناعادلانه را به این کشور تحمیل کنند.»

وی با انتقاد از این رویکرد افزود: «این روحیه شکست است و دستورالعملی برای وقوع جنگی دیگر محسوب می‌شود. موضع فرانسه نمی‌تواند چنین باشد.»

این اظهارات در حالی مطرح شده است که آمریکا تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای میانجیگری میان اوکراین و روسیه با هدف پایان دادن به جنگ ادامه می‌دهد.

«ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین نیز در اظهاراتی که روز شنبه منتشر شد، گفت واشنگتن پیشنهاد داده است کی‌یف در ازای عضویت در ناتو، بخشی از اراضی خود را به مسکو واگذار کند.

نمایندگان آمریکا، «جرد کوشنر» و «استیو ویتکاف»، روز پنجشنبه پس از دو روز مذاکره در ابوظبی که بدون دستیابی به توافقی حاصل شد، به‌طور جداگانه با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و زلنسکی دیدار کردند.

با این حال، در جریان این مذاکرات توافق شد که کشور‌های اروپایی نیز در دور‌های آینده گفت‌و‌گو‌ها برای پایان دادن به جنگ مشارکت کنند.

کشور‌های اروپایی روز جمعه در دوبلین تصمیم گرفتند نمایندگانی از پنج کشور فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلیس و لهستان را برای حضور در این مذاکرات اعزام کنند.

مکرون تأکید کرد اروپا باید مشارکتی کامل در تلاش‌ها برای دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار در اوکراین داشته باشد.

وی همچنین گفت متحدان اوکراین باید چشم‌انداز خود برای دوران پس از جنگ را به‌روشنی از جمله برای روسیه تشریح کنند و انتظارات خود از آمریکا درباره امنیت بلندمدت اروپا را نیز مشخص سازند.

رئیس‌جمهور فرانسه با بیان اینکه معتقد است ولادیمیر پوتین خواهان مذاکره نیست، مدعی شد رئیس‌جمهور روسیه با تشدید حملات پهپادی و موشکی به غیرنظامیان و زیرساخت‌های انرژی در آستانه زمستان، در تلاش است اوکراین را به زانو درآورد.

مکرون در پایان بر ضرورت تداوم حمایت مالی از اوکراین و کمک به این کشور برای حفاظت از مردم و زیرساخت‌های برق و انرژی تأکید کرد.

منبع: خبرگزاری فرانسه