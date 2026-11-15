دختر زنی که ۱۰ سال قبل به قتل رسیده بود، در سومین نوبت اجرای حکم قصاص، قاتل مادرش را بخشید و خواستار پرداخت دیه برای صرف در امور خیریه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وقتی از دادسرای جنایی تهران با زن جوان تماس گرفتند و از او خواستند به شعبه اجرای احکام برود، فکر کرد قرار است این بار دیگر حکم قاتل مادرش را بعد از ۱۰ سال اجرا کنند. روز موعود آماده شد و به دادسرا رفت، اما وقتی وارد شعبه شد، این بار هم با هیأت صلح و سازش روبه‌رو شد که از او می‌خواستند قاتل مادرش را در صورت صلاحدید ببخشد. در این سال‌های اخیر هر بار که جلسه‌ای بین دو طرف پرونده برگزار شده بود، قاتل با ابراز پشیمانی و التماس درخواست بخشش داشت، اما زن جوان یک کلام پاسخ داده بود من قصاص می‌خواهم.

ماجرای این جنایت به دی سال ۹۵ برمی‌گشت. گزارش مرگ زن میانسالی در خانه‌اش به تیم جنایی اعلام شد. با گزارش این خبر، تیم تحقیق راهی محل که خانه‌ای در جنوب تهران بود، شده و با جسد زن میانسال در حالی که دست و پا و دهانش بسته بود، مواجه شدند. علت مرگ خفگی اعلام شد و شهناز زن همسایه مدعی بود زمانی که از خرید به خانه بازگشته با در باز خانه روبه‌رو شده و وقتی با کنجکاوی به سراغ زن همسایه رفته، جسد او را پیدا کرده است.

تحقیقات اولیه نشان می‌داد که دو النگوی مقتول به سرقت رفته است، اما بازبینی دوربین‌های مداربسته محل نشان می‌داد که قاتل بعد از خروج از خانه با شهناز، زن همسایه قرار ملاقات داشته است. قرار ملاقاتی که نشان می‌داد او و شهناز همدیگر را می‌شناسند. وقتی تصاویر چهره متهم به دختر مقتول نشان داده شد، او بی معطلی گفت: «این مرد را می‌شناسم، او یک ماهی می‌شود که به خانه مادرم می‌آمد و کار‌های خانه او را انجام می‌داد. همسایه‌مان شهناز، او را به ما معرفی کرد.»

با اظهارات دختر مقتول، این اطمینان مطرح شد که شهناز از راز جنایت مطلع است و به دستور بازپرس جنایی، زن و مرد متهم بازداشت شدند. مرد جوان که مدعی بود ناخواسته مرتکب قتل شده در تحقیقات گفت: «چهار سال قبل با شهناز که همسایه ما بود آشنا شدم. بعد از جدایی از همسرم معتاد شدم؛ وقتی فهمیدم شهناز هم اعتیاد دارد ارتباطمان بیشتر شد. رابطه ما ادامه داشت تا اینکه شهناز گفت زن همسایه‌مان نیاز به نظافتچی دارد و من به عنوان نظافتچی در خانه او مشغول به کار شدم.»

او ادامه داد: «چند باری که به خانه‌اش رفتم، متوجه طلا‌های او شدم و روز حادثه تصمیم به سرقت گرفتم. قصدم کشتن زن میانسال نبود، اما زمانی که دهانش را بستم، او خفه شد. از خانه هم دو النگو بیشتر سرقت نکردم بعد فهمیدم او چند روز قبل از این ماجرا طلاهایش را در اختیار دخترش قرار داده بود.»

با اعتراف متهمان؛ آنها به بازسازی صحنه جنایت پرداخته و در دادگاه کیفری مرد متهم به قصاص و شهناز به حبس محکوم شد. در طی ۱۰ سال گذشته، دو بار متهم پای چوبه دار رفت، اما هر دو بار با تلاش واحد صلح و سازش دادسرای امور جنایی تهران موفق شده بود از تنها ولی دم پرونده که دختر مقتول بود مهلت بگیرد. حالا نام او برای سومین بار در لیست محکومان به قصاص قرار گرفته بود به همین خاطر جلسه دیگری در شعبه چهارم اجرای احکام دادسرا برگزار شده بود تا آخرین تلاش‌ها هم برای جلب رضایت دختر مقتول انجام شود.

زن جوان وقتی دقایقی پای صحبت‌های قاضی امین کرمانی‌نژاد نشست، این بار در کمال ناباوری گفت: «به نظرم ۱۰ سال حبس برای قاتل کافی باشد؛ می‌دانم که در زندان روز‌های سختی را گذرانده است. از طرفی شنیده‌ام او در زندان کار‌های خداپسندانه انجام داده و قرآن حفظ کرده است. به خاطر تمام اینها و به خاطر خانواده‌اش قاتل مادرم را می‌بخشم، اما باید دیه پرداخت کند، چون می‌خواهم دیه را صرف کار‌های خداپسندانه و امور خیریه کنم.» بدین ترتیب با گذشت زن جوان از قصاص قاتل مادرش، مرد زندانی بخشیده شد و با احتساب ایام بازداشت به زودی از زندان آزاد خواهد شد.

منبع: روزنامه ایران