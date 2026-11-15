باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی حمزه‌نژاد با اشاره به وضعیت جوی امروز ۲۴ آبان‌ماه، اظهار کرد: در حالی که شرایط جوی در سطح استان آرام است، اما خلیج‌فارس به دلیل وزش بادهای نسبتاً شدید شمال‌غربی، مواج و متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در این مدت، دریای عمان و تنگه هرمز نیز وضعیت کمی مواج خواهند داشت؛ با این حال شرایط در مناطق فراساحل غربی استان و نواحی جنوبی و غربی جزایر کیش و لاوان ناپایدارتر گزارش شده است.

این کارشناس هواشناسی ضمن توصیه به رعایت احتیاط، تأکید کرد: کشتی‌های تجاری تا حد امکان از تردد به مقاصد استان‌های خوزستان، بوشهر و نواحی جنوبی خلیج‌فارس خودداری کنند. بنا بر پیش‌بینی‌ها، این ناپایداری‌های دریایی تا روز دوشنبه با شدت کمتری در خلیج‌فارس تداوم خواهد داشت.

حمزه‌نژاد همچنین با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: تا پایان هفته جاری، هوای سرد در مناطق شمالی و مرتفع استان به‌ویژه شهرستان حاجی‌آباد ماندگار است؛ لذا به بهره‌برداران بخش کشاورزی توصیه می‌شود تمهیدات لازم را برای محافظت از محصولات زراعی و باغی در برابر سرما بکار گیرند.

منبع : هواشناسی هرمزگان