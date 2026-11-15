فرمانده انتظامی شهرستان طبس از کشف ۲۱۰ بسته هروئین به وزن ۲ کیلو و ۶۵۰ گرم از معده ۲ مسافر غیربومی در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سرهنگ دشتستانی فرمانده انتظامی شهرستان طبس گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان طبس هنگام کنترل و پایش محور‌های مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی تاکسی مشکوک شده و آن را برای بررسی‌های تخصصی متوقف کردند.

او افزود: در بررسی‌های اولیه و تحقیقات انجام‌شده از ۲ سرنشین غیربومی خودرو، مشخص شد این افراد با استفاده از روش بلع، اقدام به حمل مواد مخدر کرده‌اند.

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سرهنگ دشتستانی اظهار کرد: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی و با رعایت ضوابط و مقررات قانونی، موفق شدند ۲۱۰ بسته حاوی ۲ کیلو و ۶۵۰ گرم مواد مخدر هروئین را که توسط متهمان بلعیده و در معده آنان جاسازی شده بود، کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان طبس بیان کرد: در این رابطه ۲ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.