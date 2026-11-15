باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ هفته دوم از دور دوم رقابت‌های لیگ ووشو جوانان دختر باشگاه‌های کشور (مرحله رفت)، با برگزاری ۱۷ مبارزه جذاب و نفس‌گیر در آکادمی ملی ووشو ایران به پایان رسید و نماینده استان یزد با ثبت نتایجی خیره‌کننده، قله جدول رده‌بندی را فتح کرد.

این دور از مسابقات که به مدت روز با حضور مدعیان این رشته ورزشی پیگیری شد، شاهد رقابت‌های نزدیک و فنی تیم‌ها بود.

در این میان، تیم «الوان‌پیشه کویر یزد» که در نخستین سال حضور خود در این سطح از مسابقات گام گذاشته است، با ارائه نمایشی تاکتیکی، پرقدرت و سرشار از انگیزه، تحسین کارشناسان و حاضران در آکادمی ملی ووشو را برانگیخت.

دختران ووشوکار یزدی در این هفته با ارائه مبارزاتی هجومی و برتر، توانستند رقیبان سرسخت خود از جمله تیم‌های قدرتمند هیئت ووشو فارس، لی‌چوان، کمیته لوهان‌چوان و هیئت ووشو البرز را با اقتدار از پیش رو بردارند و روند پیروزی‌های متوالی خود را تکمیل کنند.

با ثبت این نتایج درخشان، تیم «الوان‌پیشه کویر یزد» با کسب ۲۱ امتیاز با اقتدار در صدر جدول رده‌بندی ایستاد تا خط و نشانی جدی برای سایر مدعیان قهرمانی بکشد.

پس از نماینده یزد در جدول رده‌بندی رقابت‌ها در پایان این هفته به شرح زیر دنبال می‌شود فولاد مبارکه سپاهان با ۱۸ امتیاز، هیئت ووشو فارس با ۱۵ امتیاز و تیم‌های هیئت ووشو البرز، لی‌چوان، جیت‌کاندو (JKDA) و لوهان‌چوان به ترتیب رتبه‌های چهارم تا هفتم را به خود اختصاص دادند.

عملکرد خیره‌کننده تیم «الوان‌پیشه کویر یزد» در نخستین سال حضور در لیگ برتر جوانان کشور، نویدبخش ظهور قطبی جدید در ووشو بانوان ایران است و امید می‌رود با تداوم این روند پرقدرت، شاهد افتخارآفرینی هرچه بیشتر ورزشکاران مستعد خطه کویر بر سکو‌درخشش دختران کویر در پایتخت.