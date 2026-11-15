مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: مطب سه پزشک در مشهد شامل یک پزشک متخصص زنان و زایمان و ۲ پزشک متخصص ارتوپدی به دلیل شکایت اخذ زیرمیزی پلمب و این پزشکان به پرداخت جریمه محکوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید مرتضی مدنی گفت: پرونده پزشک متخصص ارتوپدی با تخلف اخذ زیرمیزی به مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان در شعبه چهارم بدوی تعزیرات بررسی و به پرداخت یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان جریمه، توبیخ کتبی و درج در پرونده محکوم شد.

به گفته وی، مطب این پزشک به مدت ۱۰ روز با نصب پرده مهر و موم شد.

وی اضافه کرد: پزشک متخصص ارتوپد دیگر نیز به دلیل شکایت اخذ زیرمیزی به پرداخت ۶۰ میلیون تومان حق شاکی، ۶۸۰ میلیون تومان جریمه، توبیخ کتبی و درج در پرونده محکوم و مطب این پزشک نیز به مدت پنج روز با نصب پرده مهر و موم شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی ادامه داد: یک پزشک متخصص زنان و زایمان نیز با شکایت اخذ زیرمیزی به پرداخت ۲۰ میلیون تومان حق شاکی، ۲۰۰ میلیون تومان جریمه، توبیخ کتبی و درج در پرونده و پنج روز پلمب مطب با نصب پرده تخلف محکوم شد.

مدنی با بیان اینکه سلامت مردم خط قرمز ماست، تاکید کرد: اجازه نمی دهیم در شرایط موجود تخلفاتی نظیر اخذ زیرمیزی و یا ارائه خدمات درمانی گران‌تر از مبلغ مصوب شهروندان را دچار چالش کند.

وی خاطر نشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف می‌توانند شکایات خود را در سامانه ثبت کنند تا به سرعت رسیدگی شود.