باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان لرستان با تشریح برنامه‌های هفته کتاب و کتابخوانی، از تحقق یکی از مطالبات مهم فرهنگی استان خبر داد و اظهار کرد: برای نخستین‌بار دو دستگاه کتابخانه سیار به مجموعه کتابخانه‌های عمومی لرستان اضافه می‌شود که امروز طی مراسمی در تهران تحویل گرفته خواهند شد.

برنا با اشاره به اهمیت توسعه عدالت فرهنگی افزود: این دو کتابخانه سیار برای خدمت‌رسانی به مناطق کم‌برخوردار در شهرستان چگنی و بربرود غربی الیگودرز در نظر گرفته شده‌اند و تلاش می‌کنیم با استقرار آنها در نقاط هدف، زمینه دسترسی آسان‌تر مردم به کتاب، منابع آموزشی و خدمات کتابخانه‌ای را فراهم کنیم.

وی ادامه داد: برای هر یک از این کتابخانه‌های سیار، بین ۱۰ تا ۱۵ نقطه خدماتی تعریف خواهد شد تا دانش‌آموزان، کودکان، نوجوانان و سایر علاقه‌مندان در مناطق کمتر برخوردار نیز بتوانند از امکانات کتابخانه‌ای بهره‌مند شوند.

۳۳۰ برنامه فرهنگی در هفته کتاب و کتابخوانی

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی لرستان با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته کتاب گفت: بیش از ۳۳۰ برنامه فرهنگی و ترویجی در کتابخانه‌های عمومی استان تدارک دیده شده است.

برنا افزود: برگزاری نشست‌های ادبی با عنوان «ترنم واژه‌ها» در کتابخانه‌های استان، مسابقات کتابخوانی، تقدیر از برگزیدگان لیگ مسجد، محله و کتابخانه و همچنین برنامه‌های بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار از جمله برنامه‌های این هفته است.

وی با بیان اینکه برنامه‌های متنوعی برای ترغیب اقشار مختلف جامعه به مطالعه در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: نشست‌های کتابخوانی، رونمایی از کتاب‌های جدید و برنامه‌های فرهنگی با مشارکت کتابداران و علاقه‌مندان به حوزه کتاب نیز در دستور کار قرار دارد.

۱۱ هزار جلد کتاب تازه به کتابخانه‌های لرستان رسید

برنا یکی دیگر از خبر‌های مهم حوزه کتاب و کتابخوانی استان را اهدای ۱۱ هزار جلد کتاب عنوان کرد و گفت: این تعداد کتاب از سوی مؤسسات مستقر در تهران به کتابخانه‌های عمومی لرستان اهدا شده است.

وی افزود: برنامه رونمایی و معرفی این کتاب‌ها نیز در جریان برنامه‌های هفته کتاب برگزار می‌شود تا منابع مطالعاتی تازه در اختیار اعضا و مراجعه‌کنندگان کتابخانه‌های عمومی استان قرار گیرد.

نمایشگاه کتاب لرستان یک ماه میزبان علاقه‌مندان است

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی لرستان همچنین از برپایی نمایشگاه کتاب با همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خبر داد و اظهار کرد: این نمایشگاه افتتاح شده و به مدت یک ماه میزبان علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی خواهد بود.

۶۰ کتابخانه عمومی در لرستان؛ عضویت پایه برای همه ایرانیان

برنا در ادامه با اشاره به وضعیت کتابخانه‌های عمومی استان گفت: در حال حاضر ۶۰ کتابخانه عمومی در لرستان فعالیت می‌کنند که ۶ کتابخانه از این تعداد در مناطق روستایی قرار دارند.

وی درباره نحوه عضویت در کتابخانه‌ها نیز توضیح داد: امکان عضویت پایه برای تمام ایرانیان فراهم شده است و متقاضیان می‌توانند بدون پرداخت حق عضویت از خدمات کتابخانه‌های عمومی استفاده کنند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی لرستان با اشاره به قابلیت استفاده سراسری از این عضویت گفت: افرادی که در هر یک از کتابخانه‌های عمومی کشور عضو می‌شوند، می‌توانند از خدمات سایر کتابخانه‌های عمومی در نقاط مختلف ایران نیز بهره‌مند شوند.

به گفته برنا، تفاوت عضویت پایه با عضویت‌های دائمی در میزان امانت کتاب است؛ به‌طوری‌که اعضای دارای عضویت پایه در هر نوبت امکان امانت گرفتن یک جلد کتاب را دارند