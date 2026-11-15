باشگاه خبرنگاران جوان - پرویز ساعدی اظهار کرد: این کمک‌هزینه‌ها در راستای حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و دارای معلولیت، فراهم‌کردن زمینه تداوم تحصیل و کاهش موانع آموزشی آنان در شش‌ماهه نخست سال جاری پرداخت شده است.

وی افزود: این حمایت‌ها با هدف ارتقای توانمندی‌های آموزشی دانش‌آموزان، پیشگیری از افت تحصیلی و کاهش احتمال ترک تحصیل انجام می‌شود تا دانش‌آموزان برخوردار از شرایط حمایتی بتوانند با فرصت بیشتری مسیر تحصیل خود را ادامه دهند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره‌کل بهزیستی کردستان با تأکید بر ضرورت شناسایی و حمایت از استعداد‌های برتر دانش‌آموزی گفت: هر سال برای تشویق دانش‌آموزان مستعد، ترویج فرهنگ تلاش علمی و حمایت از نخبگان آموزشی، کمک‌هزینه‌های تشویقی به دانش‌آموزان دارای رتبه‌های برتر و نخبگان کنکور سراسری اختصاص می‌یابد.

ساعدی مناطق محروم و کم‌برخوردار، روستاها، سکونتگاه‌های حاشیه‌ای و مناطق شهری را از اولویت‌های ارائه خدمات حمایتی عنوان کرد و افزود: تلاش می‌شود حمایت‌های آموزشی متناسب با شرایط و نیاز‌های دانش‌آموزان و با اولویت مناطق کمتر برخوردار ارائه شود.

وی با اشاره به اینکه حمایت‌های بهزیستی از دانش‌آموزان تنها به پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: تأمین تجهیزات و امکانات آموزشی مورد نیاز، ارائه خدمات مشاوره تحصیلی، خدمات فنی کسب‌وکار و اجرای برنامه‌های مشارکت اجتماعی نیز از دیگر اقدامات پیش‌بینی‌شده برای حمایت و توانمندسازی این گروه است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره‌کل بهزیستی کردستان در پایان، توسعه حمایت‌های آموزشی و فراهم‌کردن فرصت‌های برابر تحصیلی را از محور‌های مهم توانمندسازی دانش‌آموزان نیازمند و دارای معلولیت دانست و گفت: این رویکرد با هدف شناسایی استعدادها، تقویت فرصت‌های آموزشی و جلوگیری از محرومیت تحصیلی دنبال می‌شود.