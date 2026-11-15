مدیر بانک خون بند ناف سازمان انتقال خون ایران گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که خون بند ناف نوزادان سبب درمان ۷۰ نوع بیماری می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - نسیم عزتی مدیر بانک خون بند ناف سازمان انتقال خون ایران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که با پیوند سلول‌های خون بند ناف ۷۰ نوع بیماری درمان خواهند شد.

به گفته وی، خون بند ناف سرشار از سلول‌های بنیادی خون ساز است که برای درمان بیماری‌های خونی مفید و اثربخش است.

مدیر بانک بند ناف خون سازمان انتقال خون ایران با اشاره به اینکه خون بند ناف در گذشته دور ریخته می‌شد، تصریح کرد: در حال حاضر بانک خون بند ناف با بیش از ۴ هزار نمونه خون بند ناف در کشور تشکیل شده است.

عزتی ادامه داد: مطالعات نشان می‌دهد که ژنتیک خون بند ناف اهداکننده باید با فرد بیمار یکسان باشد در غیر اینصورت پیوند سلول‌های بنیادی خون ساز امکان پذیر نیست.

عزتی تاکید کرد: از خون بند ناف برای پیوند مغز و استخوان و درمان سرطان و بیماران تالاسمی استفاده می‌شود. 

وی اضافه کرد: سلول‌های بنیادی موجود در خون بند ناف برای درمان بیماری سرطان در کودکان کاربرد دارد.

برچسب ها: بند ناف نوزاد ، سلول بنیادی
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