تیم ملی فوتبال ایران در بازی‌های فیفا دی در حالی فلسطین را شکست داد که این تیم ۱۰ نفره بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار تدارکاتی تیم‌های ملی فوتبال ایران و فلسطین روز گذشته در بصره برگزار شد و تیم ملی ایران با کمی جوانگرایی موفق شد در این بازی نمره قبولی بگیرد.

فوتبال ایران در مقایسه با فلسطین سطح بالاتری دارد وپیروزی در این بازی چه با جوان‌ها و چه با پیرمرد هایِ مورد علاقه ژنرال محتمل بود، اما اینکه تیم ملی ایران هنوز تاکتیک مشخصی ندارد و روی اتفاقات به گل می‌رسد در نوع خود قابل تامل است.

امیر قلعه نویی در این دیدار سعی کرد به نوعی دل استقلالی‌ها را بدست بیاورد و با دعوت از ۷ بازیکن این تیم سعی کرد روحیه پیروزی طلبی استقلال را در تیم ملی هم به اجرا بگذارد. اگر چه استقلالی‌ها در این بازی خوش درخشیدند و بازی خوبی ارائه کردند و سر آمد آنها گودرزی با ۲ پاس گل و صالح حردانی با یک گل زده در بازی دیروز درخشان بودند، اما دلیل گرایش امیر قلعه نویی به استقلالی‌ها چیست؟ چرا به یکباره یک‌چهارم تیم ملی را استقلالی تشکیل دادند.

آیا امیر می‌داند که به زودی به خط پایان تیم ملی می‌رسد و باید فکر آینده خود باشد؟ آیا استقلال مقصد بعدی امیر قلعه نویی خواهد بود؟ پاسخ این سوالات ساده است؛ تا زمانیکه تیم ملی متعلق به ژنرال است و سهراب هم در استقلال نتیجه می‌گیرد همه مسائل حل شده است، اما اگر روزی سهراب برود و تیم ملی هم با ژنرال به بن بست بخورد آنوقت شک نکنید استقلال مقصد بعدی قلعه نویی خواهد بود.

در بازی روز گذشته و با وجود اینکه علی بیرانوند در اردوی تیم ملی فوتبال نبود باز هم پیام نیازمند روی نیمکت نشست.بازی دادن به فر عباسی و خلیفه بخشی از آن مربوط به جوانگرایی است و بخشی دیگر به درخشش حبیب در تیم استقلال مربوط می‌شود که بالاتر در مورد گرایش امیر به استقلال توضیح دادیم.

در مورد جعفر سلمانی هنوز ابهام وجود دارد چرا که این بازیکن در اوج بازی خود خیلی در ترکیب تیم ملی فوتبال قرار نگرفت، اما این روز‌ها امیر قلعه نویی این بازیکن را برتر از دیگر مدافعان چپ لیگ برتر فوتبال می‌داند. این بازیکن در آستانه ۳۰ سالگی است و باید دید در اردو‌های بعدی نیز دعوت خواهد شد و اینبار ژنرال برای نشان دادن تحول در ترکیب تیم ملی فوتبال از این بازیکن استفاده کرده است.

حسین نژاد نشان داد بی دلیل جام جهانی را از دست داده است و این بازیکن می‌توانست در خداقل بخشی از دقایق بازی به تیم ملی ایران در جام جهانی نیز کمک کند.تغییر در ترکیب تیم ملی فوتبال را به فال نیک می‌گیریم، اما نکاتی است که باید بعد از چند سال حضور قلعه نویی در تیم ملی فوتبال در مورد آن بحث و بررسی کرد.

فوتبال ما از رده‌های اول آسیا سقوط کرده است و این را باید از نتایج این تیم در بازی‌های اخیر در فیفا دی متوجه شد.عربستان در یک بازی دوستانه موفق شد کره جنوبی را شکست دهد و زاپن باز هم یک کار بزرگ کرد و برزیل را ۳ بر ۲ شکست داد. این در حالی است که ما در مقابل فلسطین ۷۵ دیقه ناکام بودیم و شاید به لطف بازیکن اخراجی این تیم موفق شدیم بازی را ۲ بر صفر به پیروزی برسیم و آیا حضور قلعه نویی در تیم ملی فوتبال پس از چند سال با این نتایج رضایت بخش است؟

فدراسیون فوتبال باید در مورد این به اصطلاح درجا زدن فوتبال توضیح دهد که متاسفانه آقای تاج با تجربه بالای حضور در مدیریت فدراسیون فوتبال راه‌های فرار از واقعیت را می‌شناسد و می‌داند بالا دستی‌های او اجازه دست زدن به او و تصمیماتش را ندارند. به هر حال تیم ملی فوتبال فعلا گروگان افرادی خاص است که پشت پرده‌ها بقایشان را تضمین می‌کند نه نتایج داخل زمین! اینجا در سرزمین سئول نشینانِ فدراسیون فوتبال کیفیت مهم نیست، مهم این است که همه با هم باشیم و افتضاح بازی بی کیفیت مقابل فلسطین، و روسیه و ازبکستان و ... را کسی گردن نمی‌گیرد و اهمیتی هم ندارد.
مهدی تاج، محمدرضا ساکت، حیدر بهاروند، مهدی محمد نبی و ... این اسامی همیشه با فوتبال ایران بوده‌اند و همیشه خواهند ماند و اگر کسی اعتراض کند با فیفا طرف است و فوتبال تعلیق می‌شود.

برچسب ها: فدراسیون فوتبال ، تیم ملی فوتبال
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
علی رضا پایمرد
۱۵:۰۸ ۲۴ آبان ۱۴۰۵
تیم ملی جای بهترین هاست
۲
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