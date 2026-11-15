رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس از پوشش ۵۳ حادثه، شامل حریق و حوادث گوناگون در سطح این شهر طی بازه زمانی ۱۶ تا ۲۲ آبان‌ماه خبر داد که در جریان آن ۱۷۹ نیروی آتش‌نشان به محل‌های مورد نظر اعزام شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدامین لیاقت، صبح یکشنبه در تشریح عملکرد هفتگی این سازمان اظهار کرد: بر اساس گزارش ثبت‌شده از ۱۶ تا ۲۲ آبان‌ماه سال جاری، در مجموع ۵۳ حادثه در سطح شهر به وقوع پیوست که شامل ۲۷ مورد آتش‌سوزی و ۲۶ مورد عملیات امداد و نجات بوده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی بندرعباس با بیان اینکه نیروهای این سازمان به‌صورت شبانه‌روزی برای حفظ ایمنی شهروندان در تلاش هستند، افزود: برای رسیدگی به این مأموریت‌ها، ۵۹ واحد عملیاتی با مشارکت ۱۷۹ نیروی آتش‌نشان به محل‌های حادثه اعزام شدند.

لیاقت همچنین از انجام ۳۷ مورد بازدید ایمنی و پیشگیرانه در بازه زمانی مذکور خبر داد و بر اهمیت استمرار اقدامات پیشگیرانه در کاهش حوادث و ارتقای ایمنی شهری تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد: مجموعه آتش‌نشانی بندرعباس با آمادگی کامل نیروهای عملیاتی و تجهیزات امدادی، به‌صورت مستمر در حال ارائه خدمات به شهروندان است.

برچسب ها: آتش نشانی ، هرمزگان
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