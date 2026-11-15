باشگاه خبرنگاران جوان - محمدامین لیاقت، صبح یکشنبه در تشریح عملکرد هفتگی این سازمان اظهار کرد: بر اساس گزارش ثبت‌شده از ۱۶ تا ۲۲ آبان‌ماه سال جاری، در مجموع ۵۳ حادثه در سطح شهر به وقوع پیوست که شامل ۲۷ مورد آتش‌سوزی و ۲۶ مورد عملیات امداد و نجات بوده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی بندرعباس با بیان اینکه نیروهای این سازمان به‌صورت شبانه‌روزی برای حفظ ایمنی شهروندان در تلاش هستند، افزود: برای رسیدگی به این مأموریت‌ها، ۵۹ واحد عملیاتی با مشارکت ۱۷۹ نیروی آتش‌نشان به محل‌های حادثه اعزام شدند.

لیاقت همچنین از انجام ۳۷ مورد بازدید ایمنی و پیشگیرانه در بازه زمانی مذکور خبر داد و بر اهمیت استمرار اقدامات پیشگیرانه در کاهش حوادث و ارتقای ایمنی شهری تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد: مجموعه آتش‌نشانی بندرعباس با آمادگی کامل نیروهای عملیاتی و تجهیزات امدادی، به‌صورت مستمر در حال ارائه خدمات به شهروندان است.