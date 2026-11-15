باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - «جرد کوشنر»، داماد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد دولت واشنگتن در تلاش است زمینه برقراری تماس‌های مستقیم میان روسیه و متحدان اروپایی آمریکا را با هدف حل‌وفصل جنگ اوکراین فراهم کند.

کوشنر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تمرکز کنونی ما بر تسهیل تعامل مستقیم میان مسکو و شرکای اروپایی و آماده‌سازی دستور کار دور بعدی مذاکرات سه‌جانبه است.

وی افزود دونالد ترامپ معتقد است دستیابی به صلحی پایدار مستلزم ارائه تضمین‌های امنیتی معتبر برای اوکراین و تدوین ترتیبات امنیتی دقیق و عملیاتی برای دوران پس از جنگ است؛ ترتیباتی که خطر وقوع جنگی دیگر را کاهش دهد.

منبع: خبرگزاری تاس