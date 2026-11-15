رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: روستاییان و عشایر واجد شرایط با ثبت اطلاعات و شناسایی بر اساس کد ملی در سامانه هوشمند، سهمیه آرد یارانه‌ای خود را دریافت می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه‌ نعمتیان - حسین بهرامی رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: در راستای هوشمندسازی نظام توزیع آرد، سهمیه آرد روستایی و عشایری نیز در کنار آرد خبازی از طریق سامانه هوشمند توزیع می‌شود.

وی افزود: روستاییان و عشایر واجد شرایط که سهمیه خود را از مسیر دیگری دریافت نمی‌کنند، با ثبت اطلاعات و شناسایی بر اساس کد ملی در سامانه، می‌توانند آرد مورد نیاز خود را دریافت کنند.

بهرامی با اشاره به بررسی نواقص سامانه تصریح کرد: مشکلات مربوط به شناسایی جمعیت واجد شرایط در حال بررسی و اصلاح است تا سهمیه آرد بر اساس جمعیت واقعی و نیاز مناطق تخصیص یابد و همه مشمولان از این امکان بهره‌مند شوند.

برچسب ها: جهاد کشاورزی ، آرد یارانه ای
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نظرات کاربران
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
بهرام رستمی
۱۵:۱۴ ۲۴ آبان ۱۴۰۵
آرد ندارم روستایی وعشایری
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توزیع آرد یارانه‌ای روستایی و عشایری به ثبت در سامانه هوشمند مشروط شد