باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه‌ نعمتیان - حسین بهرامی رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: در راستای هوشمندسازی نظام توزیع آرد، سهمیه آرد روستایی و عشایری نیز در کنار آرد خبازی از طریق سامانه هوشمند توزیع می‌شود.

وی افزود: روستاییان و عشایر واجد شرایط که سهمیه خود را از مسیر دیگری دریافت نمی‌کنند، با ثبت اطلاعات و شناسایی بر اساس کد ملی در سامانه، می‌توانند آرد مورد نیاز خود را دریافت کنند.

بهرامی با اشاره به بررسی نواقص سامانه تصریح کرد: مشکلات مربوط به شناسایی جمعیت واجد شرایط در حال بررسی و اصلاح است تا سهمیه آرد بر اساس جمعیت واقعی و نیاز مناطق تخصیص یابد و همه مشمولان از این امکان بهره‌مند شوند.