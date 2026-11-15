یک خیر تهرانی ۱۱۰ میلیون تومان تجهیزات به خانه بهداشت روستای شیخعلی‌توسه در شهرستان رودبار اهدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان اعلام کرد:  یک خیر تهرانی با اهدای تجهیزات پزشکی، سرمایشی و گرمایشی به ارزش ۱۱۰ میلیون تومان به خانه بهداشت شیخعلی‌توسه در شهرستان رودبار، در تأمین امکانات مورد نیاز این مرکز و بهبود شرایط ارائه خدمات بهداشتی مشارکت کرد.

این اقلام شامل یک دستگاه کولر گازی اسپیلت ۱۲ هزار، یک دستگاه بخاری گازی، یک تخت معاینه بیمار و یک دستگاه فشارسنج است که با هدف بهبود امکانات و فراهم‌سازی شرایط مناسب‌تر برای ارائه خدمات بهداشتی به مردم منطقه در اختیار این خانه بهداشت قرار گرفت.

تأمین این تجهیزات علاوه بر بهبود شرایط محیطی خانه بهداشت، به تکمیل امکانات مورد نیاز برای معاینات و مراقبت‌های بهداشتی کمک می‌کند و زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر به مراجعان را فراهم می‌سازد.

کمک ۱۱۰ میلیون تومانی خیر تهرانی به یک خانه بهداشت در رودبار

برچسب ها: خیران سلامت ، خانه بهداشت
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