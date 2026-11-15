تاکید رئیس‌کل دادگستری کرمان بر گسترش صلح و سازش در اختلافات کارگری و تعاونی

رئیس‌کل دادگستری استان کرمان بر استفاده از ظرفیت صلح و سازش برای حل اختلافات و پیشگیری از ورود پرونده‌ها به دستگاه قضایی تاکید کرد.

دادخدا سالاری در دیدار مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان با اشاره به طرح شهید سلیمانی گفت: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با شناسایی اختلافات و پیگیری سازش، بخشی از مشکلات مردم را پیش از تشکیل پرونده قضایی حل کنند.

وی ادامه داد: در برخی پرونده‌ها ممکن است یکی از طرفین به دلیل نداشتن ادله کافی، نتواند حق خود را در فرایند قضایی اثبات کند؛ در حالی که سازش می‌تواند زمینه دستیابی طرفین به راه‌حلی منصفانه را فراهم کند؛ همچنین کاهش پرونده‌های ورودی، به دستگاه قضایی فرصت می‌دهد رسیدگی به پرونده‌های موجود را با تمرکز بیشتری انجام دهد.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای حل‌وفصل اختلافات در حوزه کار و تعاون، از اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست ظرفیت خود را برای صلح و سازش در اختلافات کارگری و تعاونی مشخص کند و پیشنهادهای خود را برای همکاری در قالب تفاهم‌نامه ارائه دهد.

سالاری همچنین خواستار تعیین آماری از پرونده‌هایی شد که امکان حل آن‌ها از طریق سازش وجود دارد.

سالاری با اشاره به آثار اجتماعی سازش اظهارکرد: حل اختلاف از این مسیر می‌تواند از افزایش کدورت میان طرفین جلوگیری کند و مانع از طولانی‌شدن رسیدگی به پرونده‌هایی شود که ممکن است مدت زیادی در نوبت رسیدگی بمانند.

****درخواست اختصاص شعبه به پرونده‌های تعاونی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان نیز در این دیدار، با اشاره به گستردگی مسائل حوزه کار و تعاون، خواستار اختصاص شعبه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های تعاونی شد.

ابراهیمی گفت: با توجه به شمار زیاد اعضای برخی تعاونی‌ها، رسیدگی سریع و تخصصی به پرونده‌های این بخش اهمیت دارد و تعامل شعبه رسیدگی‌کننده با اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند به حل سریع‌تر مسائل کمک کند.

وی با اشاره به تعاونی فرهنگیان و داشتن حدود ۲۸ هزار عضو، افزود: برخی پرونده‌های این تعاونی در حال رسیدگی است و رسیدگی طولانی به آن‌ها می‌تواند زمینه‌ساز اعتراض اعضا شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان همچنین موضوع به‌کارگیری اتباع غیرمجاز و جریمه کارفرمایان متخلف را از دیگر مسائل این حوزه برشمرد و خواستار رسیدگی مؤثر به این پرونده‌ها شد. او گفت اداره‌کل آمادگی دارد کارشناسان و مدیران حقوقی خود را برای بررسی تخصصی موضوعات مرتبط با تعاونی‌ها، اتباع و روابط کار معرفی کند.

ابراهیمی با اشاره به آماده‌شدن پیش‌نویس تفاهم‌نامه همکاری در زمینه حل اختلاف، اظهارکرد: هدف از این همکاری، فراهم‌کردن زمینه صلح و سازش پیش از ارجاع اختلافات به مراجع قضایی است.