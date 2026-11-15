باشگاه خبرنگاران جوان - برخورد با قاچاق کالا، صیانت از منابع طبیعی، مقابله با جرائم سایبری و کلاهبرداری‌های اینترنتی و همچنین تشدید اقدامات انتظامی برای پیشگیری از سرقت و افزایش امنیت اجتماعی از جمله محور‌های مهم فعالیت پلیس در شهرستان‌های مختلف استان لرستان است.

در همین راستا، مأموران انتظامی با اجرای طرح‌های هدفمند و انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، برخورد با مجرمان، متخلفان اقتصادی و برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی را دنبال می‌کنند.

در حوزه مبارزه با قاچاق کالا، توقیف محموله ۲۵ تنی برنج خارجی به ارزش ۷۵ میلیارد ریال در الیگودرز و کشف ۷۵۰ کیلوگرم زغال بلوط قاچاق در معمولان از جمله اقدامات انجام‌شده است.

در بخش مقابله با جرائم سایبری نیز اعضای یک باند کلاهبرداری اینترنتی و پولشویی با گردش مالی بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال شناسایی و دستگیر شده‌اند؛ پرونده‌ای که در آن متهمان برای پنهان‌سازی منشأ وجوه حاصل از کلاهبرداری، از خرید طلا استفاده می‌کردند.

از سوی دیگر، دستگیری سه سارق لوازم خودرو و مشاعات ساختمانی با اعتراف به ۲۱ فقره سرقت در الیگودرز و اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی در شهرستان‌های سلسله و دلفان، به دستگیری متهمان، توقیف وسایل نقلیه متخلف و جمع‌آوری معتادان متجاهر منجر شده است. اخبار برخی از این اقدامات به دست خبرنگار خبرگزاری تسنیم رسیده که جزئیات آن در ادامه می‌آید.

توقیف محموله ۷۵ میلیارد ریالی برنج قاچاق در الیگودرز

جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان از توقیف یک دستگاه کامیون حامل ۲۵ تن برنج خارجی فاقد مجوز به ارزش ۷۵ میلیارد ریال در شهرستان الیگودرز خبر داد.

سرهنگ فرهاد ابدال‌چگنی در تشریح جزئیات این عملیات با تأکید بر مقابله با مخلان اقتصادی اظهار داشت: مأموران ایست و بازرسی حین کنترل خودرو‌های عبوری در شهرستان الیگودرز، موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه کامیون حامل محموله‌ای مشکوک شدند.

وی افزود: در بازرسی دقیق از این خودرو، ۲۵ تن برنج خارجی فاقد مجوز قانونی و قاچاق کشف شد که ارزش این محموله توسط کارشناسان ۷۵ میلیارد ریال برآورد شده اس

انهدام باند کلاهبرداری و پولشویی با گردش مالی بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال در لرستان

مجرمان سایبری با سوءاستفاده از فضای مجازی، همواره به دنبال شیوه‌های جدیدی برای کلاهبرداری از شهروندان و دستیابی به منافع مالی نامشروع هستند.

در این میان، پولشویی و استفاده از روش‌های مختلف برای پنهان‌سازی منشأ وجوه حاصل از جرم، از جمله شگرد‌هایی است که در برخی پرونده‌های جرائم اینترنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. خرید کالا‌های ارزشمند از جمله طلا با پول‌های حاصل از کلاهبرداری، یکی از روش‌هایی است که مجرمان برای پنهان کردن منشأ غیرقانونی این وجوه به کار می‌گیرند.

افزایش هوشیاری کاربران در فضای مجازی، خودداری از اعتماد به افراد ناشناس، پرهیز از کلیک روی لینک‌های مشکوک و خودداری از ارائه اطلاعات بانکی به منابع نامعتبر، نقش مهمی در پیشگیری از گرفتار شدن در دام کلاهبرداران اینترنتی دارد.

فرمانده انتظامی استان لرستان از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند کلاهبرداری اینترنتی و پولشویی با گردش مالی بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال در استان خبر داد.

سردار محمدرضا هاشمی‌فر با اشاره به اقدامات هوشمندانه نیرو‌های پلیس فتا در استان لرستان اظهار داشت: در پی پیگیری‌های تخصصی و عملیات‌های هوشمندانه، اعضای یک باند کلاهبرداری اینترنتی متشکل از دو زن و یک مرد که با هدف پولشویی فعالیت می‌کردند، شناسایی و با هماهنگی قضائی بازداشت شدند.

وی برآورد اولیه مجموع مبالغ کلاهبرداری‌های صورت‌گرفته در این پرونده را بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این افراد با استفاده از روش‌های کلاهبرداری در فضای مجازی، مبالغ هنگفتی را از شهروندان دریافت می‌کردند و برای پاکسازی مبالغ حاصل از جرم و پولشویی، اقدام به خرید طلا از واحد‌های طلافروشی می‌کردند.

دستگیری سارقان لوازم خودرو و مشاعات ساختمانی در الیگودرز

فرمانده انتظامی شهرستان الیگودرز از دستگیری سه سارق لوازم خودرو و مشاعات ساختمانی در این شهرستان خبر داد و در ادامه اظهار داشت: در پی وقوع سرقت‌های زنجیره‌ای لوازم خودرو و مشاعات ساختمانی، مأموران انتظامی اقدامات پلیسی و تحقیقات تخصصی را برای شناسایی و دستگیری سارقان آغاز کردند

سرهنگ علی اسداللهی افزود: پس از شناسایی متهمان و با هماهنگی قضائی، هر سه سارق دستگیر شدند و در جریان تحقیقات پلیسی به ارتکاب ۲۱ فقره سرقت اعتراف کردند و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

توقیف ۱۴ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در اجرای طرح آرامش در سلسله

فرمانده انتظامی شهرستان سلسله از توقیف ۱۴ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف در راستای اجرای طرح‌های امنیتی و افزایش ضریب امنیت اجتماعی در سطح این شهرستان خبر داد

سرهنگ کامران حسنوند اظهار داشت: در راستای ارتقای امنیت محله‌محور و پاسخگویی به مطالبات مردمی برای برخورد با هنجارشکنان، طرح‌هایی با هدف ایجاد فضای امن برای شهروندان در سطح شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح‌ها، ۱۰ دستگاه خودرو و چهار دستگاه موتورسیکلت به دلیل تخلفاتی از جمله نداشتن پلاک، مخدوش بودن پلاک، ایجاد آلودگی صوتی، انجام حرکات نمایشی و نداشتن مدارک قانونی، توسط تیم‌های گشت توقیف و به پارکینگ منتقل شدند

توقیف خودروی نیسان حامل ۷۵۰ کیلوگرم زغال بلوط قاچاق در معمولان

فرمانده انتظامی شهرستان معمولان با اعلام خبر کشف ۷۵۰ کیلوگرم زغال بلوط قاچاق و دستگیری یک متهم در این شهرستان، اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و حفظ منابع طبیعی، حین کنترل محور‌های مواصلاتی موفق به شناسایی یک دستگاه خودروی نیسان حامل کالای قاچاق شدند.

سرهنگ بهمن قاسمی‌نیا، افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، ۲۵ کیسه زغال بلوط به وزن مجموع ۷۵۰ کیلوگرم کشف کردند و یک متهم نیز در این عملیات دستگیر شد که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

دستگیری ۲۷ متهم و توقیف خودرو‌های متخلف در دلفان

فرمانده انتظامی شهرستان دلفان از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و دستگیری ۲۷ متهم، از جمله سارقان و خرده‌فروشان مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ بهروز بازوند در تشریح جزئیات این عملیات اظهار داشت: مأموران انتظامی در راستای تداوم طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد قاطع با مخلان نظم عمومی، اقدامات گسترده‌ای را در سطح شهرستان به اجرا گذاشتند.

وی افزود: در جریان این اقدامات، ۲۷ متهم تحت تعقیب مراجع قضائی و انتظامی شناسایی و دستگیر شدند. همچنین در راستای مبارزه با آسیب‌های اجتماعی، هفت خرده‌فروش مواد مخدر به همراه مقداری مواد مخدر از نوع تریاک دستگیر و پرونده آنان به مراجع قضائی ارجاع شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دلفان با اشاره به برخورد با تخلفات حوزه حمل‌ونقل گفت: در جریان اجرای این طرح، پنج دستگاه خودرو و ۱۶ دستگاه موتورسیکلت متخلف و فاقد پلاک توقیف شدند.

بازوند همچنین از جمع‌آوری ۱۱ معتاد متجاهر در جریان اجرای این طرح خبر داد و افزود: این افراد به‌منظور بازپروری به مراکز مربوطه منتقل شدند.

منبع: پلیس لرستان