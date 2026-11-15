رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه قزوین–کرج حدفاصل پل فردیس تا کلاک و مقاطعی از محور شهریار–تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ناصر قلی نیا، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا، در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور در روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه گفت: ترافیک در آزادراه قزوین–کرج در محدوده حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک و همچنین محور شهریار–تهران در اکثر مقاطع نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی افزود: محور‌های چالوس و آزادراه تهران–شمال در مسیر رفت و برگشت به دلیل اجرای عملیات کارگاه جاده‌ای مسدود هستند و رانندگانی که قصد تردد به سمت استان مازندران را دارند، می‌توانند از محور‌های هراز و فیروزکوه به‌عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.

سرهنگ قلی نیا ادامه داد: محور‌های هشتگرد–طالقان، پاوه–مریوان در محدوده گردنه تته و وازک–بلده نیز در زمره محور‌های مسدود غیرشریانی قرار دارند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا در ادامه با اشاره به هشدار‌های هواشناسی مبنی بر احتمال بارش باران و برف و کاهش دما از امروز، به رانندگان توصیه کرد با توجه به احتمال لغزندگی سطح جاده‌ها و یخ‌زدگی در محور‌های کوهستانی و ارتفاعات، از سفر‌های غیرضروری در این مسیر‌ها خودداری کنند.

سرهنگ قلی نیا تأکید کرد: رانندگان در صورت ضرورت سفر، پیش از حرکت از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کرده و تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیرچرخ به همراه داشته باشند و با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب و پرهیز از تغییر مسیر ناگهانی، با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.

برچسب ها: جاده چالوس ، انسداد مسیر
خبرهای مرتبط
ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران و محور شهریار ـ تهران
جاده چالوس به دلیل عملیات ایمن‌سازی ۳ روز مسدود می‌شود
جاده چالوس از ساعت ۱۴ یکطرفه شد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
۱۸۰ هزار میلیارد تومان از اموال محکومان پرونده بانک ایران‌زمین در حال انتقال به بانک مرکزی
قوه قضاییه: برای بهره‌مندی از مزایای مرخصی زایمان دیگر نیاز به طرح شکایت در دیوان عدالت نیست
به مردم نگویید سفر نروند؛ جلوی قاچاق سوخت را بگیرید
کشت مواد مخدر در افغانستان به سرعت رو به افزایش است
تصویب یک فوریت طرح تمدید رایگان بودن مترو واتوبوس درتهران
مردم تهران به‌خوبی نفس نمی‌کشند
رشد ۴۷ درصدی جمعیت تهران در ۲۰ سال گذشته
محسنی‌اژه‌ای: رهبر شهیدمان در همه‌ی امور یک استثناء بودند
تهران از مصرف‌کننده فناوری به قطب نوآوری شهری تبدیل می‌شود
انسداد جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال در هر دو مسیر
هموطنان از خرید و نگهداری پرندگان وحشی خودداری کنند
معاون اول قوه قضاییه: ثبت عمومی ادعاها باید تا دو هفته آینده فراهم شود
بخشش قاتل مادر با رضایت دختر
هوای تهران همچنان در وضعیت نارنجی؛ شاخص آلودگی به ۱۲۵ رسید
ممنوعیت تردد پلاک‌های زوج در تهران/ برخورد پلیس با وسایل نقلیه دودزا