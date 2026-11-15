باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خلیل الحیه، رهبر جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)، روز شنبه خواستار آغاز یک کارزار بین‌المللی فوری برای تأمین سرپناه فلسطینیان در نوار غزه شد؛ منطقه‌ای که در پی بارندگی‌های شدید، اردوگاه‌های آوارگان در آن دچار آب‌گرفتگی شده و هزاران سرپناه آسیب دیده‌اند.

بر اساس اعلام این جنبش، الحیه در نامه‌هایی خطاب به کشور‌های عربی و اسلامی، از دولت‌ها خواست برای ورود چادر، تجهیزات گرمایشی، سوخت و امکانات مورد نیاز برای ترمیم شبکه‌های فاضلاب و دفع آب‌های باران به نوار غزه اقدام کنند.

وی تشدید وضعیت بحرانی انسانی در غزه را ناشی از محدودیت‌های اسرائیل بر ورود کمک‌های بشردوستانه و مصالح بازسازی دانست؛ محدودیت‌هایی که در کنار تخریب خانه‌ها و زیرساخت‌های اساسی، شرایط زندگی فلسطینیان را وخیم‌تر کرده است.

الحیه تأکید کرد که وضعیت غزه دیگر نمی‌تواند صرفاً به‌عنوان بحرانی موقت در زمینه امدادرسانی یا پیامدی اجتناب‌ناپذیر از جنگ تلقی شود.

این رهبر حماس خواستار اعمال فشار بین‌المللی بر رژیم صهیونیستی برای اجرای کامل توافق آتش‌بس، از جمله عقب‌نشینی کامل از نوار غزه و پایبندی به پروتکل بشردوستانه امضاشده در شرم‌الشیخ شد.

وی همچنین بر ضرورت فراهم شدن دسترسی بدون محدودیت نهاد‌های سازمان ملل و سازمان‌های بشردوستانه به غزه و ورود کمیته ملی فلسطین مسئول اداره این منطقه تأکید کرد.

درخواست الحیه همچنین شامل تأمین منابع مالی برای ایجاد سرپناه‌های امن، ترمیم زیرساخت‌ها و پشتیبانی از روند بازسازی غزه بود.

رهبر حماس در ادامه از شورای امنیت سازمان ملل خواست برای بررسی وخامت بحران انسانی در غزه، نشست علنی و اضطراری برگزار کند.

حماس اعلام کرد الحیه طی دو روز گذشته با مقام‌های کشور‌های میانجی توافق آتش‌بس تماس گرفته و خواستار اقدام فوری برای امدادرسانی و اجرای مفاد این توافق شده است.

بیش از ۲۰۰ هزار فلسطینی از سیل آسیب دیده‌اند

بارندگی‌های شدید موجب آب‌گرفتگی چادر‌ها و سرپناه‌های موقت در سراسر نوار غزه شده و خانواده‌های آواره را در شرایط کمبود تجهیزات حفاظتی، در معرض سرمای هوا قرار داده است.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد سیلاب بیش از ۲۰۰ هزار فلسطینی را تحت تأثیر قرار داده و به سرپناه‌های محل اسکان بیش از ۴۰ هزار خانواده آسیب رسانده است.

سازمان جهانی بهداشت نیز هشدار داد که ۹۵۰ هزار فلسطینی آواره در مناطق مستعد سیل زندگی می‌کنند که از این تعداد، بیش از ۴۰۰ هزار نفر در مناطق دارای خطر بالا ساکن هستند.

منبع: آناتولی