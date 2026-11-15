بررسی ابعاد فنی حادثه مرگبار اتوبوس در جنوب ایلام آغاز شد

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کامران آرمان اظهار کرد که از نخستین دقایق پس از بروز حادثه، همه دستگاه‌های خدمات‌رسان، نیروهای امدادونجات جمعیت هلال‌احمر و گروه‌های عملیاتی به همراه کارشناسان پلیس راه در محل حضور یافتند.

وی با اشاره به حضور خود در محل حادثه، افزود: خوشبختانه اقدام‌های امدادی و جابه‌جایی زخمی‌ها به مراکز درمانی در کم‌ترین زمان ممکن انجام شد.

رئیس پلیس راه انتظامی استان ایلام با اشاره به روند بررسی‌های تخصصی این حادثه، بیان کرد: در دانش کارشناسی تصادفات، همواره سه مؤلفه بنیادین شامل وضعیت راه و هندسه مسیر، ایمنی و سلامت فنی وسیله نقلیه و در نهایت عامل انسانی یا همان راننده نقش‌آفرین هستند و اکنون هر سه مؤلفه به‌گونه‌ای دقیق و موشکافانه توسط کارشناسان زبده در دست بازبینی فنی قرار دارد.

سرهنگ آرمان در پاسخ به چرایی روشن نشدن علت قطعی حادثه تا این لحظه، گفت: نباید در نتیجه‌گیری و شناسایی مقصر یا مقصران حادثه با عجله و شتاب رفتار کرد و لازمه دستیابی به یک گزارش مستند، دقیق و قانونی، گردآوری داده‌های میدانی و تحلیل علمی همه زوایای آن است تا نتیجه نهایی پس از قطعیت کامل به‌طور شفاف به آگاهی رسانه‌ها و افکار عمومی برسد.

وی در ادامه، صنایع و شرکت‌های فعال در جنوب استان را به رعایت سخت‌گیرانه آیین‌نامه‌های ترابری فراخواند و گفت: شرکت‌ها، کارخانه‌ها و صنایعی که از ناوگان ترابری همگانی به عنوان ناوگان جابه‌جایی کارکنان بهره می‌برند، نباید به صرف حضور در خارج از چرخه پایانه، از رعایت ضوابط فنی و ایمنی غافل شوند.

رئیس پلیس راه انتظامی استان ایلام افزود: شرکت‌های نفتی و صنعتی ملزم هستند با بهره‌گیری از مشاوره‌ها و دوره‌های آموزشی کارشناسان پلیس راه، پیشینه خودروها، مدارک و شرایط فنی اتوبوس‌ها را به صورت پیوسته ارزیابی و بازبینی کنند.

سرهنگ آرمانیادآور شد: جان تک‌تک سرنشینان و کارگران شریف این سرزمین به عنوان یک امانت بزرگ در دستان رانندگان ناوگان ترابری همگانی و جابه جایی کارکنان قرار دارد و نگهداری از این امانت ارزشمند مستلزم پایبندی بی‌کم‌وکاست به قوانین رانندگی است.

وی تاکید کرد: از همه رانندگان خواهش می‌کنم در هیچ شرایطی با خستگی و خواب‌آلودگی پشت فرمان ننشینند و با شکیبایی، تمرکز و خودداری از سرعت نابه‌جا رانندگی کنند.

محور ارتباطی دشت‌عباس به مورموری در جنوب استان ایلام، از راه‌های پیونددهنده دو شهرستان مرزی دهلران و آبدانان است که به سبب تمرکز شرکت‌های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، روزانه شاهد رفت‌وآمد سنگین اتوبوس‌های حامل کارگران و متخصصان است.

در جریان واژگونی اتوبوس حامل ۲۸ نفر از کارکنان پالایشگاه گاز (NGL) دهلران در این مسیر، متأسفانه تاکنون ۱۲ نفر از سرنشینان جان خود را از دست داده و ۱۶ تن دیگر نیز دچار آسیب‌دیدگی‌های شده‌اند که در مراکز درمانی شهرستان‌های همجوار و مرکز استان برای مراقبت‌های ویژه پزشکی بستری هستند.

این حادثه ساعت ۱۹:۲۵ شامگاه شنبه رخ داد و پس از اعلام خبر، گروه‌های امدادی و عملیاتی جمعیت هلال‌احمر و اورژانس به محل اعزام شدند.

باتوجه به شدت حادثه، رییس‌جمهور و وزیر کشور دستور پیگیری ویژه برای بررسی ابعاد این حادثه صادر کردند.

همچنین استاندار ایلام و نماینده ولی‌فقیه در استان ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های جان‌باختگان این حادثه، با تاکید بر پیگیری درمان مصدومان، یک روز عزای عمومی در سراسر استان اعلام کردند.

طرح پالایشگاه گاز و گاز مایع ۳۱۰۰ (NGL) دهلران از طرح‌های مهم حوزه انرژی در جنوب استان ایلام به شمار می‌رود که روزانه شمار فراوانی از نیروهای بومی و فنی در بخش‌های گوناگون آن مشغول به کار هستند.