سخنگوی وزارت خارجه گفت: آمریکا هم مسبب خصومت تاریخی با ایرانیان بوده و هم آغازگر تجاوز نظامی علیه ایران.

باشگاه خبرنگاران جوان - «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به جدیدترین اظهارات مقام‌های آمریکایی که ضمن کتمان مسئولیت خود در شروع جنگ غیرقانونی علیه ایران، آغاز جنگ را به ایران نسبت داده‌اند، در شبکه ایکس نوشت: مقامات آمریکایی اکنون برای فرار از مسئولیت پیامد‌های فاجعه‌بار انسانی، اقتصادی و ژئوپولیتیک ناشی از تجاوز نظامی علیه ایران، گزاره جدیدی ابداع کرده‌اند؛ «آمریکا جنگ با ایران را آغاز نکرده است، بلکه ایرانیان با انقلاب ۱۳۵۷ آغازکننده جنگ بودند!»

بقائی ادامه داد: بی‌شک، این فریبکاری آن‌قدر واضح و آشکار است که هر عقل سلیمی حتی برای یک لحظه در رد آن درنگ نمی‌کند؛ انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ برای احیای استقلال و آزادی و کرامت انسانی ایرانیان بود و البته خاطره تلخ مداخلات آمریکا، به‌ویژه کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، در آن زمان نیز مثل امروز در اذهان مردم ایران تازه بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران افزود: تجاوز نظامی تعریف روشنی دارد و مقامات آمریکایی هرچقدر دست‌وپا بزنند، نمی‌توانند این واقعیت را در ذهن مردم آمریکا و جهان کمرنگ کنند که این آمریکا بود که دو بار در عرض کمتر از ۹ ماه، در میانه مذاکرات دیپلماتیک، با تجاوز نظامی بی‌دلیل علیه ایران، رهبر معظم انقلاب و مقام‌های ارشد ایران را ترور کرد، کودکان و زنان ما را به خاک و خون کشید و زیرساخت‌های حیاتی ما را تخریب کرد.

بقائی گفت: حال که هیات‌حاکمه آمریکا با بن‌بست نظامی، سیاسی و اخلاقی روبه‌رو شده است، می‌کوشد هم مسئولیت آغاز جنگ را انکار کند و هم ناکامی در تحقق اهدافش را پشت روایت پیروزی پنهان سازد. این در حالی است که مقامات آمریکایی در بالاترین سطوح اعتراف کرده‌اند که جنگ علیه ایران عامل اصلی شکست انتخاباتی آنها بوده است.

وی افزود: اما اگر منظور مقامات آمریکایی از آغاز منازعه، ریشه‌های تاریخی خصومت است، بهتر است تاریخ را از جایی دورتر ورق بزنند؛ از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سرنگونی دولت مصدق با مشارکت سازمان سیا؛ از حمایت سیاسی، اطلاعاتی، تسلیحاتی و مالی واشنگتن از رژیم صدام در جنگ هشت‌ساله؛ از همدستی دولت آمریکا با عراق در کاربرد سلاح‌های شیمیایی علیه ایران؛ از کارشکنی در برابر هرگونه تحرک جدی شورای امنیت سازمان ملل برای مواخذه رژیم صدام و محکوم کردن تجاوز؛ از مشارکت مستقیم نیروی دریایی آمریکا در تجاوز نظامی رژیم صدام علیه ایران در فروردین ۱۳۶۷؛ از سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران بر فراز خلیج فارس در تیر ۱۳۶۷ و کشتن ۲۹۰ ایرانی؛ از تحریم‌های فراگیر اقتصادی با هدف آسیب زدن به مردم ایران؛ از پیمان‌شکنی و خروج یک‌جانبه از برجام و بازگرداندن سیاست فشار حداکثری؛ از ترور قهرمان ملی ایرانیان و منطقه، حاج قاسم سلیمانی و از مداخلات بی‌شمار دیگر که هرکدام بخشی از تاریخ خصومت واشنگتن با ایران را ساخته‌اند.

بقائی تاکید کرد: آمریکا نمی‌تواند با عقب بردن تاریخ یا تغییر تعریف جنگ، مسئولیت تصمیم خود برای تجاوز نظامی در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ را انکار کند. آمریکا هم مسبب خصومت تاریخی با ایرانیان بوده و هم آغازگر تجاوز نظامی علیه ایران.

برچسب ها: جنایات آمریکا ، جنگ تحمیلی سوم
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