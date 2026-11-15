باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - غلامعلی حدادعادل مشاوره رهبر انقلاب با تأکید بر ضرورت جلوگیری از عادی‌سازی وضعیت «نه جنگ، نه صلح» گفت: این وضعیت صرفاً یک شرایط گذرا نیست، بلکه می‌تواند بخشی از طراحی نظام‌مند دشمن برای ایجاد بن‌بست و فرسایش ظرفیت‌های کشور باشد.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت پرهیز از گرفتار شدن در وضعیت نه جنگ و نه صلح افزود: در چنین شرایطی، نه تکلیف تقابل به‌روشنی مشخص است و نه امکان دستیابی به آرامش و ثبات فراهم می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور را با ابهام و بلاتکلیفی مواجه کند.

حدادعادل تأکید کرد: نباید اجازه داد این وضعیت به امری عادی تبدیل شود؛ چراکه عادی‌سازی شرایط نه جنگ و نه صلح، می‌تواند برای ثبات، پایداری و پیشرفت کشور زیان‌بار باشد.