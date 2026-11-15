باشگاه خبرنگاران جوان - آیین افتتاحیه پویش استانی «سایه‌بان محله» با شعار «هیچ‌کس در بحران تنها نمی‌ماند؛ محله‌ای امن با دستان من و تو»، شنبه۲۳ آبان‌ماه۱۴۰۵، به‌صورت برخط و از طریق بستر اسکای‌روم برگزار شد.

در این آیین، مدیرکل بهزیستی فارس، رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، توانمندسازی و اشتغال سازمان بهزیستی کشور، سرپرست دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل سازمان بهزیستی کشور، اعضای کمیته مدیریت بحران، معاونان و رؤسای دوایر ستادی، فرمانداران شهرستان‌ها و رؤسا و کارشناسان طرح «سلام محله» حضور داشتند.

حمید گودرزی مدیرکل بهزیستی فارس، در این مراسم با اشاره به تأکیدات رئیس سازمان بهزیستی کشور و رویکرد دولت چهاردهم در زمینه محله‌محوری اظهار کرد: یکی از ضرورت‌های اساسی در مدیریت مسائل اجتماعی و مواجهه با بحران‌ها، عبور از رویکرد‌های صرفاً متمرکز و استفاده از ظرفیت‌های درون محلات است.

او افزود: مردم نخستین و مؤثرترین حلقه در شناسایی نیازها، پیشگیری از آسیب‌ها و مدیریت شرایط بحرانی در محیط زندگی خود هستند و باید از این ظرفیت در برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و مدیریت بحران بهره گرفت.

مدیرکل بهزیستی فارس ادامه داد: پویش استانی «سایه‌بان محله» در امتداد اهداف و مأموریت‌های طرح «سلام محله» و با هدف تقویت آمادگی اجتماعی، توسعه مشارکت مردمی و افزایش تاب‌آوری محلات در برابر بحران‌ها طراحی شده و به‌صورت پایلوت در استان فارس اجرا می‌شود.

گودرزی با تأکید بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های اجتماعی محلات به شبکه‌ای منسجم و اثرگذار گفت: کانون‌های محلی، تسهیلگران اجتماعی، مراکز مثبت زندگی، مساجد، مدارس، گروه‌های داوطلب و دیگر ظرفیت‌های مردمی می‌توانند در شناسایی افراد نیازمند حمایت، سازماندهی مشارکت‌ها، اطلاع‌رسانی، پیشگیری و ارائه حمایت‌های اولیه در شرایط بحرانی نقش‌آفرینی کنند.

او تصریح کرد: هدف از اجرای این پویش، تنها اجرای یک برنامه مقطعی نیست، بلکه شکل‌گیری فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی و همیاری محله‌ای دنبال می‌شود تا هیچ فردی، به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر و افراد نیازمند حمایت، هنگام وقوع بحران از چرخه توجه و پشتیبانی اجتماعی خارج نماند.

در ادامه این نشست، ذکایی‌فر، رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، توانمندسازی و اشتغال سازمان بهزیستی کشور و دبیر اجرای طرح «سلام»، با قدردانی از ابتکار بهزیستی فارس در طراحی و راه‌اندازی پویش «سایه‌بان محله» اظهار کرد: این پویش یکی از برنامه‌های ذیل طرح «سلام محله» است و می‌تواند زمینه پیوند ظرفیت‌های مردمی با برنامه‌های اجتماع‌محور را فراهم کند.

او افزود: طرح «سلام» با محوریت مردم و رویکرد توانمندسازی و مشارکت اجتماعی، به دنبال ایجاد الگویی پایدار برای شناسایی و حل مسائل محلات است و تحقق این هدف به همراهی دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های سیاست‌گذار و ظرفیت‌های مردمی نیاز دارد.

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، توانمندسازی و اشتغال سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: برنامه‌ها و ابتکار‌هایی مانند پویش «سایه‌بان محله» می‌توانند به تقویت ارتباط میان مشارکت اجتماعی، توانمندسازی محلی و حل مسائل واقعی مردم کمک کنند.

ذکایی‌فر اقدام بهزیستی فارس در راه‌اندازی این پویش را ارزشمند دانست و ابراز امیدواری کرد اجرای آزمایشی «سایه‌بان محله» در استان، زمینه شناسایی نقاط قوت، ارزیابی نتایج و توسعه این الگو در سایر مناطق کشور را فراهم کند.

منبع: بهزیستی فارس