سریال داستانی «زیر درختان شهر» از تازه‌ترین تولیدات خانه تولیدات جوانِ مرکز سیمرغ صداوسیما، از روز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه، ساعت ۲۱:۱۵ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سریال داستانی «زیر درختان شهر» از تازه‌ترین تولیدات خانه تولیدات جوانِ مرکز سیمرغ صداوسیما، از روز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه، ساعت ۲۱:۱۵ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

این مجموعه تلویزیونی با محوریت مفاهیم ایثار، مقاومت و همدلی اجتماعی و با نگاهی به رویدادهای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان تولید شده است و در قالب داستان‌هایی مستقل، روایتگر تجربه‌ها و مواجهه اقشار مختلف مردم در بستر این رویدادهاست.

بر اساس برنامه پخش اعلام‌شده، این مجموعه در روزهای زوج هفته، ساعت ۲۱:۱۵ روی آنتن شبکه دو سیما خواهد رفت. قسمت نخست روز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه و قسمت بعدی روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه پخش می‌شود.

«زیر درختان شهر» به تهیه‌کنندگی صادق روشن، کارگردانی عمار خطی و سرپرستی نویسندگان حسین تراب‌نژاد در خانه تولیدات جوانِ مرکز سیمرغ صداوسیما تولید شده است.

برچسب ها: فیلم و سریال ، سریال تلویزیونی
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«زیر درختان شهر»؛ تازه‌ترین تولید مرکز سیمرغ روی آنتن شبکه دو
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