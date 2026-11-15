باشگاه خبرنگاران_ آذر عسکرپور - وفایی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمان با اعلام این خبر گفت: در هفته کتاب و کتابخوانی، استان کرمان با بهره‌گیری از بیش از ۱۶۵ نقطه خدمتی، ظرفیت‌های فرهنگی گسترده‌ای را در اختیار مردم قرار داده است.



وی با اشاره به اینکه از ۱۳۵ باب کتابخانه رسمی و چندین کتابخانه سیار در سطح استان استفاده می‌شود، بر وضعیت مطلوب این زیرساخت‌ها تاکید کرد.

وفایی در ادامه اظهار داشت: با وجود چالش‌های اقتصادی و تغییر در سبد خرید کتاب، میزان مراجعه به کتابخانه‌ها با رشد ۲۰ درصدی نسبت به پارسال مواجه شده و طی یک سال اخیر، بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از خدمات کتابخانه‌های استان بهره‌مند شده‌اند.



وی همچنین تصریح کرد: به دلیل حساسیت بالای حوزه کودک و نوجوان، بیش از هزار و ۳۰۰ کتاب تخصصی در این بخش در کتابخانه‌ها توزیع شده که با استقبال بسیار خوبی رو‌به‌رو بوده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کرمان با پرداختن به عدالت آموزشی و فرهنگی در مناطق کم‌برخوردار افزود: برای روستا‌هایی که با چالش کمبود جمعیت یا پراکندگی رو‌به‌رو هستند، از کتابخانه‌های سیار استفاده می‌کنیم، این کتابخانه‌ها نه تنها کتاب را به دست روستاییان می‌رسانند، بلکه با برنامه‌های فرهنگی مانند قصه‌گویی، داستان‌سرایی و مسابقات، نقش پیک شادی را در میان اقشار مختلف ایفا می‌کنند.



وی همچنین از تامین یک کتابخانه سیار مجهز برای مناطق حاشیه شهر کرمان و روستا‌های اطراف خبر داد.



وی در پایان با اشاره به نقش پررنگ خیرین در توسعه مراکز فرهنگی و یادآوری موفقیت‌های پیشین مانند کتابخانه سیار شهر رفسنجان، تاکید کرد:هدف اصلی، گسترش دسترسی به کتاب‌های به‌روز و متنوع در تمامی نقاط استان است.