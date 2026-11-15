مدیرکل آموزش و پرورش تهران با تأکید بر ضرورت همگامی با تحولات جهانی، از ورود رویکرد هوش مصنوعی و فناوری‌های دیجیتال به هنرستان‌ها خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - آئین خشت‌گذاری اولین هنرستان نوین با رویکرد کامپیوتر و هوش مصنوعی در کشور صبح امروز برگزار شد.

در این آئین مجید پارسا، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به رویکرد جدید این مرکز در حوزه کامپیوتر و هوش مصنوعی، آن را گامی ارزشمند در جهت تربیت دانش‌آموزان برای آینده دانست.

 وی افزود: با توجه به سرعت شگرف پیشرفت تکنولوژی، محیط‌های آموزشی و کلاس‌های درس نباید از این تحولات عقب بمانند؛ بلکه آموزش و پرورش باید پیشرو در تغییرات باشد تا بتوان آینده دانش‌آموزان و کشور را رقم زد.

وی همچنین با اشاره به نقش حیاتی خیرین و همکاری‌های همه‌جانبه میان شهرداری، آموزش و پرورش و بخش خصوصی، ضمن قدردانی از تلاش‌های انجام شده برای ایجاد این مرکز آموزشی، تصریح کرد: توسعه هنرستان‌های مهارتی و ایجاد رشته‌های جدید، یکی از اولویت‌های اصلی در برنامه‌های آموزشی است تا دانش‌آموزان با فنون روز آشنا شده و مسیر شغلی مشخصی را طی کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به وجود مدارس قدیمی و بافت‌های فرسوده در برخی مناطق پایتخت گفت: حدود۳۰ درصد مدارس تهران در بافت‌های قدیمی و فرسوده قرار دارند. این موضوع به معنای مناسب نبودن همه این مدارس نیست، اما بسیاری از آنها برای ادامه فعالیت به توجه، نوسازی، تخریب و بازسازی نیاز دارند.

وی ادامه داد: نوسازی مدارس باید در برنامه دولت، خیرین و آموزش و پرورش شهر تهران قرار گیرد و در این مسیر، توسعه فضاهای آموزشی متناسب با نیازهای روز دانش‌آموزان مورد توجه باشد.

برچسب ها: هنرستان ، هوش مصنوعی
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