اجلاسیه شهدای لشکر عملیاتی ۲۲ بیت‌المقدس کردستان، سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم و اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و مذهبی در سنندج برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی- همزمان با برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای برگزاری کنگره ملی پنج هزار و ۵۳۶ شهید استان کردستان، اجلاسیه شهدای لشکر عملیاتی ۲۲ بیت‌المقدس با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تبیین نقش‌آفرینی آنان در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

این مراسم روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷:۱۵ در سالن ورزشی سرپوشیده آزادی، واقع در میدان ارتش سنندج برگزار می‌شود و حضور خانواده‌های شهدا و عموم مردم در آن پیش‌بینی شده است.

اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری از بخش‌های اصلی این اجلاسیه است که بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، کربلایی محسن محمدپناهی با اجرای مداحی «باید برخاست» به مدیحه‌سرایی و ذکر مصیبت می‌پردازد و یک قاری بین‌المللی قرآن کریم نیز در این محفل حضور خواهد داشت.

همچنین گروه‌های هنری حاضر در برنامه تلویزیونی «مهدیه معلی» به اجرای برنامه می‌پردازند و برپایی سفره کریمانه و موکب‌های مختلف نیز از دیگر برنامه‌های جانبی این مراسم خواهد بود.

از بخش‌های ویژه این اجلاسیه، اختصاص سفر زیارتی رایگان به مشهد مقدس برای ۱۰ خانواده، در مجموع ۴۰ نفر، به نیابت از شهدای لشکر ۲۲ بیت‌المقدس است که افراد برگزیده از میان شرکت‌کنندگان و از طریق قرعه‌کشی انتخاب می‌شوند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این قرعه‌کشی به‌صورت دیجیتال و با اسکن کد QR نمایش‌داده‌شده روی ویدئووال مراسم از طریق تلفن همراه انجام می‌شود و هزینه بلیت رفت‌وبرگشت اتوبوس و اقامت در هتل برای خانواده‌های منتخب تأمین خواهد شد.

اقامه نماز مغرب و عشا در محل برگزاری مراسم نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این اجلاسیه است.

حضور در این مراسم برای عموم خواهران و برادران آزاد است و علاقه‌مندان می‌توانند با شرکت در این محفل، ضمن گرامیداشت مقام شامخ شهدا، بار دیگر با آرمان‌ها و ارزش‌های آنان تجدید پیمان کنند.

برچسب ها: کردستان ، اجلاسیه شهدا ، برنامه های فرهنگی
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