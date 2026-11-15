معاون وزیر نفت گفت: در صورت اتخاذ هرگونه تصمیم جدید در خصوص بنزین، ابتدا ابعاد آن بررسی و با مردم در میان گذاشته می‌شود و سپس متناسب با بازخورد‌های دریافتی، تصمیمات عملیاتی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمد صادق عظیمی فر مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با تأکید بر اینکه دولت تاکنون تصمیم جدیدی درباره بنزین اتخاذ نکرده است، گفت: در صورت اتخاذ هرگونه تصمیم جدید در این زمینه، ابتدا ابعاد آن بررسی و با مردم در میان گذاشته می‌شود و سپس متناسب با بازخوردهای دریافتی، تصمیمات عملیاتی خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اتخاذ تصمیمات جدید در حوزه بنزین اظهار کرد: دولت تاکنون تصمیم جدیدی در خصوص موضوع بنزین نگرفته است و طبیعتاً اگر قرار باشد تصمیمی در این زمینه اتخاذ شود، پیش از نهایی شدن، ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار می‌گیرد و با مردم در میان گذاشته می‌شود.

وی افزود: پس از اطلاع‌رسانی و دریافت بازخوردهای مردم، تصمیمات متناسب با نظرات و بازخوردهای دریافتی عملیاتی خواهد شد.

عظیمی‌فر با اشاره به اصول حاکم بر تصمیمات دولت در حوزه حامل‌های انرژی تصریح کرد: همان‌طور که رویکرد دولت در زمینه حامل‌های انرژی نشان داده، تصمیمات این حوزه بر اساس چند اصل دنبال می‌شود که نخستین آن، دسترسی پایدار و آسان مردم به انرژی و سوخت است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ادامه داد: دولت قصد ندارد محدودیت‌هایی اعمال کند که موجب اختلال در زندگی روزمره مردم شود؛ بنابراین حفظ دسترسی پایدار و سهل‌الوصول مردم به سوخت از اصول اساسی تصمیم‌گیری در این حوزه است.

وی، اجرای تدریجی و مستمر تصمیمات و دریافت بازخورد از مردم را از دیگر اصول مورد توجه دولت دانست و گفت: در صورتی که در اجرای تصمیمات، ایراد یا نقصی وجود داشته باشد، دولت تصمیمات خود را غیرقابل بازگشت نمی‌داند و آمادگی دارد متناسب با بازخوردهای دریافتی، اصلاحات لازم را انجام دهد و تصمیمات جدید را به مرحله اجرا برساند.

عظیمی‌فر با بیان اینکه تصمیم‌گیری درباره بنزین صرفاً بر عهده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیست، خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه آبان‌ماه سال ۱۴۰۴ دولت، کارگروهی تحت عنوان «کارگروه ماده ۸» تشکیل شده که نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان برنامه و بودجه، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و سایر دستگاه‌های مرتبط در آن حضور دارند.

وی تأکید کرد: موضوعات و تصمیمات مرتبط با بنزین در این کارگروه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و تصمیمات پس از طرح و تصویب در این مجموعه، وارد مرحله عملیاتی می‌شود.

برچسب ها: بنزین ، نرخ بنزین
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