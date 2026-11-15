باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - توکلی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در خصوص اقدامات انجام‌شده برای رفع تنش آبی در شهر‌ها و روستا‌های استان گفت: آبرسانی به ۱۸۹ روستای استان انجام شده است.

او افزود: اجرای پروژه‌های آبرسانی در ۵۰ روستای دیگر نیز تا پایان سال در دستور کار قرار دارد.

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توکلی همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین آب نهضت ملی مسکن اشاره کرد و ادامه داد: در این بخش، حفر و تجهیز ۳۵ حلقه چاه، اجرای ۶۴۸ کیلومتر شبکه و خطوط انتقال و احداث مخازنی با ظرفیت مجموع ۲۵ هزار مترمکعب در قالب ۴۰ سایت پیش‌بینی و اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی از اجرای ۶۵ کیلومتر شبکه فاضلاب در شهر بیرجند خبر داد و این اقدامات را بخشی از تلاش‌های شرکت برای توسعه زیرساخت‌های آب و فاضلاب استان عنوان کرد.