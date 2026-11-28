باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی‌راد - برای مدت‌ها، تردد دریایی در تنگه هرمز، نه در چارچوب یک حق مطالبه‌شده، بلکه در قالب تعاملی مبتنی بر مراوده (comity) و حسن نیت دوجانبه جریان داشت. در این سال‌ها، جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولت ساحلی، با رویه‌ای مستمر و مسالمت‌آمیز، عبور شناور‌ها را تسهیل می‌کرد.

با این حال، این رویه هیچ‌گاه به معنای پذیرش یک الزام حقوقی تعهدآور یا تضییع حق حاکمیت دولت ساحلی بر آبراه خود نبوده است. با وجود این، امروز، با تغییر بنیادین اوضاع و احوال و تغییر ماهوی امنیتی این مراوده یک‌جانبه امکان استمرار نداشته و اتخاذ تدابیر مقتضی مبتنی بر رعایت حقوق حاکمه دولت ساحلی ضرورتی اجتناب ناپذیر شده است.

محیط امنیتی خلیج فارس و تنگه هرمز از زمان آغاز تجاوزات علیه جمهوری اسلامی ایران، دستخوش تحولاتی شده و در وضعیت تغییر بنیادین اوضاع و احوال قرار گرفت. در وضعیت کنونی، اوضاع و احوال زیربنایی حاکم بر رژیم حقوقی تنگه، که وجود حداقلی از ثبات و امنیت منطقه‌ای برای تضمین عبور ایمن است، در نتیجه تهدید‌ها و اقدامات مکرر ناقض بند ۴ از ماده ۲ منشور ملل متحد، به شدت مخدوش شده است.

تنگه هرمز بار دیگر به یکی از مهم‌ترین کانون‌های رویارویی ایران و آمریکا تبدیل شده است؛ جایی که هم‌زمان با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران از سوی واشنگتن، گزارش‌هایی از حمله به نفتکش‌ها، برخورد کشتی‌ها با مین‌های دریایی و افزایش محدودیت‌های تردد منتشر می‌شود.

تشدید درگیری‌ها، محاصره بنادر ایران و افزایش حملات به نفتکش‌ها، تنگه هرمز را به کانون تازه تقابل تهران و واشنگتن تبدیل کرده است؛ تقابلی که امنیت یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی جهان را تحت تأثیر قرار داده است.

در چنین شرایطی، مسئله فقط عبور و مرور کشتی‌های تجاری نیست، بلکه اختلاف دو کشور بر سر ترتیبات امنیتی، نحوه مدیریت تردد دریایی و نقش نیرو‌های خارجی در این آبراه راهبردی نیز به موضوع اصلی مناقشه تبدیل شده است.

محاصره دریایی آمریکا و افزایش ناامنی در مسیر انتقال انرژی

بر اساس گزارش ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ خبرگزاری رویترز، دست‌کم ۱۰ کشتی در ۱۰ روز نخست ماه نوامبر هدف حمله قرار گرفته‌اند؛ این در حالی است که در ماه اکتبر ۳۷ حمله دریایی ثبت شده بود. رویترز با استناد به داده‌های مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک، اکتبر را پرتلفات‌ترین ماه دریایی از زمان آغاز درگیری‌ها معرفی کرد.

هم‌زمان، فرماندهی مرکزی آمریکا از ادامه اجرای محاصره دریایی بنادر ایران خبر داده است. بر اساس گزارش ۷ نوامبر شبکه سی‌بی‌اس، نیرو‌های آمریکایی یک کشتی تجاری با پرچم سنت‌کیتس را که پس از توقف در یکی از بنادر ایران قصد خروج از منطقه را داشت، هدف قرار دادند و از کار انداختند.

این اقدامات در شرایطی انجام می‌شود که واشنگتن حضور نظامی خود در آب‌های منطقه را با هدف حفاظت از کشتی‌رانی تجاری توجیه می‌کند؛ اما ادامه محاصره، عملیات نظامی و افزایش حضور ناو‌های آمریکایی، خود به یکی از عوامل تشدید تنش در مسیر‌های دریایی تبدیل شده است.

گزارش هشدار امنیت دریایی مرکز اطلاعات مشترک دریایی در ۸ نوامبر نیز سطح تهدید در تنگه هرمز را شدید ارزیابی کرده و نسبت به تداوم حملات به کشتی‌های عبوری هشدار داده است.

ایران و آمریکا؛ دو روایت متفاوت از امنیت تنگه هرمز

در سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران بر نقش خود در مدیریت امنیت تنگه هرمز و ضرورت رعایت مقررات و محدودیت‌های اعلام‌شده از سوی تهران تأکید دارد. از نگاه ایران، امنیت این آبراه راهبردی را نمی‌توان از امنیت سواحل و منافع کشور‌های ساحلی جدا کرد و حضور نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای نیز نمی‌تواند جایگزین ترتیبات امنیتی منطقه‌ای شود.

در مقابل، دولت آمریکا مدعی است که حضور نیرو‌های دریایی این کشور برای حفاظت از کشتی‌های تجاری و تضمین انتقال انرژی ضروری است! دونالد ترامپ نیز ۱۲ نوامبر در گفت‌و‌گو با یک برنامه رادیویی آمریکایی مدعی شد واشنگتن کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد؛ ادعایی که در شرایط ادامه حملات دریایی و اختلاف بر سر عبور کشتی‌ها با واقعیت پیچیده میدانی روبه‌رو است.

بر اساس گزارش ۱۴ نوامبر شبکه سی‌بی‌اس، نیروی دریایی ایران بارها اعلام کرده است چندین نفتکش پس از برخورد با مین‌های دریایی در تنگه هرمز دچار آتش‌سوزی شده‌اند؛ رویترز نیز این اخبار را منتشر کرده است.

در همین حال، جورج مورِیرا دا سیلوا، رئیس دفتر خدمات پروژه‌های سازمان ملل متحد، در نشست اقلیمی کاپ ۳۱ در ترکیه نسبت به پیامد‌های محدودیت عبور محموله‌های کود شیمیایی از تنگه هرمز هشدار داد و خواستار فراهم شدن امکان عبور روزانه پنج کشتی حامل کود شد. او اعلام کرد پیش از آغاز درگیری‌ها، حدود یک‌سوم کود‌های شیمیایی جهان از این مسیر عبور می‌کرد و قیمت این محصولات پس از محدودیت‌های دریایی حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.

مجموع این تحولات نشان می‌دهد که تنگه هرمز دیگر صرفاً یک گذرگاه تجاری نیست، بلکه به یکی از محور‌های اصلی اختلاف بر سر امنیت، حاکمیت دریایی و موازنه قدرت در غرب آسیا تبدیل شده است؛ موضوعی که آینده کشتی‌رانی بین‌المللی و بازار انرژی را نیز به تصمیم‌های تهران و واشنگتن گره زده است.