خستگی، ضعف تمرکز، درک نکردن درس یا ندانستن نقطه شروع، گاهی پشت مقاومت کودکان در برابر تکالیف مدرسه پنهان است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ساعت از عصر گذشته، کیف مدرسه گوشه اتاق افتاده و قصه تکراری هر روز دوباره در خانه شروع شده است؛ کلافگی والدین از یک‌سو و طفره رفتن کودک برای انجان تکالیف از سوی دیگر.

نفیسه عباسی غریب، روان‌شناس کودک و نوجوان و کارشناس فرزندپروری، با اشاره به این موقعیت آشنا در خانواده‌ها می‌گوید: «یکی از چالش‌های پرتکرار بین والدین و بچه‌ها، انجام ندادن تکالیف مدرسه است. خیلی وقت‌ها وقتی بچه تکالیفش را انجام نمی‌دهد، اولین واکنش ما تذکر دادن است؛ از برو درست را بخوان گرفته تا چند بار باید بهت بگویم آخه؟!»

کودک «نمی‌خواهد» یا «نمی‌تواند»؟

خیلی وقت‌ها تذکر‌های پی‌درپی نه‌تنها کودک را پای درس نمی‌نشاند، بلکه فضای خانه را هم متشنج می‌کند؛ چراکه پیش از هر واکنشی باید دلیل اصلی این مقاومت را پیدا کرد. عباسی غریب از والدین می‌خواهد پیش از سرزنش کردن کودک، زاویه دید خود را تغییر دهند: «بیایید یک لحظه از خودمان بپرسیم: آیا بچه من واقعاً نمی‌خواهد تکالیفش را انجام بدهد یا انجام دادن آن برایش سخت است؟ ممکن است خسته باشد، تمرکز کافی نداشته باشد، درس را خوب متوجه نشده باشد یا اصلاً نداند از کجا باید شروع کند.»

۳گام ساده برای عبور از چالش مشق شب

وقتی والدین متوجه شوند که پشت این سر باز زدن‌ها یک دشواری پنهان وجود دارد، مسیر همراهی با کودک هموارتر می‌شود. این کارشناس فرزندپروری برای مدیریت این موقعیت تاکید می‌کند: «برای کمک به او سه کار ساده انجام بدهید:

اول؛ انتخاب زمان مناسب: زمان مناسبی را برای انجام تکالیفش در نظر بگیرید؛ نه درست وقتی که از مدرسه برگشته و خسته است.

دوم؛ تقسیم کردن تکالیف: تکالیف را به بخش‌های کوچک تقسیم کنید. مثلاً به جای اینکه بگویید برو همه مشق‌هایت را بنویس، بگویید اول پنج خط را انجام بده و بعد گام‌به‌گام با او پیش بروید.

سوم؛ همراهی به جای کنترل‌گری:به جای کنترل دائمی، کنارش باشید و برای شروع کردن گاهی به او کمک کنید.»

کمک کنید، اما قبول مسئولیت نه!

البته همراهی با فرزند در انجام تکالیف، مرز مشخصی دارد که نباید به وابستگی او منجر شود.

عباسی غریب در پایان با تاکید بر این موضوع خاطرنشان می‌کند: «کمک کردن به این معنا نیست که شما به جایش کاری را انجام بدهید. قرار نیست ما مسئول انجام تکالیف بچه باشیم؛ قرار است کمک کنیم تا کم‌کم یاد بگیرد چطور مسئولیت درس خواندنش را بپذیرد. یادتان باشد گاهی مشکل بچه بی‌مسئولیتی نیست، بلکه مهارتی است که هنوز یاد نگرفته و لازم است که ما به او آموزش بدهیم.»

منبع: فارس