نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس با انتقاد از جایگاه نامناسب استان فارس در توسعه انرژی خورشیدی، خواستار تدوین برنامه‌ای عملیاتی برای جبران عقب‌ماندگی‌ها و استفاده از ظرفیت‌های مالی صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح‌های بزرگ انرژی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست کارگروه راهبردی انرژی استان فارس با حضور جعفر قادری و روح‌الله نجابت، نمایندگان مردم شیراز و زرقان در مجلس، و جمعی از مدیران دستگاه‌های مرتبط برگزار شد. در این جلسه، روند اجرای پروژه‌های مهم انرژی استان و موانع پیش‌روی آنها مورد بررسی قرار گرفت.

قادری در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و صنعتی فارس در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: بر اساس آمار‌های وزارت نیرو، وضعیت استان در زمینه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت‌های موجود تناسب ندارد.

او افزود: گستردگی فارس، میزان مناسب تابش خورشید و برخورداری از توانمندی‌های صنعتی در طراحی و تولید تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی، این استان را به یکی از مناطق مستعد کشور برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک تبدیل کرده است.

نماینده مردم شیراز و زرقان ادامه داد: این عقب‌ماندگی با مدیریت منسجم، شناسایی موانع، کوتاه کردن فرآیند‌های اداری و فراهم کردن زمینه حضور بخش خصوصی قابل جبران است. نمایندگان استان نیز آمادگی دارند برای رفع مشکلات طرح‌ها و پیگیری آنها در سطح ملی و وزارتخانه‌ها اقدام کنند.

تأکید بر تأمین مالی نیروگاه‌های بزرگ‌مقیاس

قادری با اشاره به ناترازی انرژی در کشور، تأمین مالی پروژه‌های تولید برق را یکی از پیش‌شرط‌های اصلی عبور از این وضعیت دانست و گفت: استفاده از منابع صندوق توسعه ملی می‌تواند روند احداث نیروگاه‌های بزرگ‌مقیاس را سرعت ببخشد.

او تأکید کرد: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه نیروگاه‌های خورشیدی، باید از مرحله طرح و وعده عبور کند و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، اعتباری و سرمایه‌گذاری به پروژه‌های اجرایی تبدیل شود.

بررسی پروژه‌های مهم انرژی فارس

در ادامه نشست کارگروه راهبردی انرژی استان، دستگاه‌های مسئول گزارشی از آخرین وضعیت پروژه‌های مهم و موانع اجرایی آنها ارائه کردند.

بررسی روند احداث پالایشگاه دوم شیراز و نحوه تأمین خوراک، آخرین اقدامات انجام‌شده برای خط انتقال فرآورده‌های نفتی پارس، وضعیت نیروگاه‌های خورشیدی و روند اجرای سایت انرژی هسته‌ای فارس از محور‌های این جلسه بود.

همچنین موضوع پتروشیمی‌های خط دنا، جایگزینی نیروگاه‌های فرسوده، اجرای طرح سیکل ترکیبی نیروگاه حافظ و پیشنهاد اتصال خطوط فرعی ریلی به صنایع پتروشیمی و انبار‌های فرآورده‌های نفتی بررسی شد.

کارگروه راهبردی انرژی فارس با هدف هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و پیگیری پروژه‌های اولویت‌دار استان در سطح ملی تشکیل شده است. رفع موانع طرح‌های زیرساختی، تسریع در اجرای پروژه‌های انرژی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و مالی، از مهم‌ترین مأموریت‌های این کارگروه اعلام شده است.

قادری در پایان بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های بالقوه فارس به طرح‌های واقعی سرمایه‌گذاری تأکید کرد و گفت: اجرای پروژه‌های انرژی می‌تواند علاوه بر کمک به کاهش ناترازی، زمینه‌ساز توسعه صنعتی، جذب سرمایه و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در استان باشد.

منبع: نماینده مجلس در شیراز

برچسب ها: سهم ، استان فارس ، توسعه ، انرژی خورشیدی ، نماینده مجلس شورای اسلامی
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