باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - هاشم امینی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور در سومین رزمایش پدافند غیرعامل تأمین آب شرب در شرایط اضطرار، با اشاره به خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های آب و فاضلاب در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، گفت: با وجود آسیب‌های متعدد به تأسیسات و شهادت و جانباز شدن تعدادی از همکاران صنعت آب و فاضلاب، خدمات‌رسانی به مردم بدون وقفه ادامه یافت.

هاشم امینی اظهار کرد: تجربه جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و خسارت‌های متعددی که در این جنگ‌ها متحمل شدیم، پشت سر گذاشته شده است. همان‌طور که در گزارش مهندس مهدی‌زاده نیز مطرح شد، چهار نفر از همکاران ما در جنگ رمضان به درجه رفیع شهادت نائل شدند و ۲۵ نفر از همکارانمان نیز جانباز شدند؛ اما آنان پای کشور و مردم خود ایستادند و استمرار خدمات آب، شرب و بهداشت را حفظ کردند.

وی افزود: در این دو جنگ، متوجه شدیم دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی خوی ددمنشانه و غیرانسانی خود را نشان داد. ملت عزیز ایران دیدند و ما نیز شاهد بودیم و تجربه کردیم که با وجود تأکید پروتکل‌های بین‌المللی و شعار‌هایی که این دشمنان طی سال‌های گذشته در دنیا و حتی در گوش برخی افراد ناآگاه درباره موضوعات انسانی سر داده‌اند، به خدمات و موضوعات انسانی نیز رحم نکردند.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ادامه داد: در ایام جنگ رمضان شاهد بودیم بیش از ۴۱۰ نقطه از تأسیسات آب و فاضلاب، به‌ویژه تأسیسات آب، آسیب دید و دچار نقصان و خسارت شد؛ اما همکاران ما در صنعت آب و فاضلاب با حفظ آمادگی و تلاش شبانه‌روزی، خدمات را مجدداً برقرار کردند.

امینی بیان کرد: این خدمات‌رسانی تنها محدود به استان‌هایی که مورد حمله قرار گرفتند نبود. در استان‌های جنوبی، تهران، مرکزی، لرستان و هرمزگان نیز پیامد‌های جنگ را تجربه کردیم. در برخی استان‌ها نیز با افزایش قابل توجه جمعیت مواجه شدیم؛ به‌طوری‌که در استان مازندران، شبکه‌ای که برای جمعیت پنج تا شش میلیون نفری طراحی شده بود، پذیرای ۱۷ میلیون نفر جمعیت شد و همکاران ما با تلاش شبانه‌روزی، بدون آنکه نارضایتی در حوزه آب شرب و بهداشت شاهد باشیم، به مردم خدمات ارائه کردند.

وی افزود: در استان گیلان نیز شبکه برای جمعیتی حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر طراحی شده بود، اما در جریان جنگ رمضان پذیرای شش میلیون نفر بودیم و خوشبختانه همکارانمان خدمات آب شرب و بهداشت را به بهترین نحو ارائه کردند.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده از سوی معاونت بهره‌برداری و مدیران عامل شرکت‌های آب و فاضلاب گفت: مانور شرایط اضطراری که در استان اصفهان به همت معاونت بهره‌برداری وقت، مهندس مهندسی، و همکارانمان در این استان برگزار شد، زمینه نزدیکی و استفاده مجدد از تجربیات را فراهم کرد.

امینی خطاب به مدیران صنعت آب و فاضلاب تأکید کرد: اگر در استانی مانند مشهد تجربه‌ای در حوزه داشبورد مدیریت بحران وجود دارد، باید این تجربه به تمام کشور تسری پیدا کند. همان‌طور که در مانور اصفهان انجام شد، باید شرکت‌ها از نظر لجستیکی، فکری و ایده‌ای به یکدیگر نزدیک شوند و این اتفاق در بخش‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری حتماً پیگیری شود.

وی با اشاره به تجربیات یک سال گذشته تصریح کرد: ما در یک سال گذشته تجربیات متعددی داشتیم. با وجود اینکه جنگ خسارت‌های سنگینی به مردم وارد کرد و بسیاری از هموطنانمان آسیب دیدند و ۱۶۸ کودک در مدرسه میناب به دست دشمن ددمنش به شهادت رسیدند، این جنگ موجب قوی‌تر شدن ما شد. همان‌طور که عزیزانمان در حوزه نظامی به آمادگی‌های بسیار خوبی دست پیدا کردند و قوی‌تر شدند، ما نیز در عرصه زیرساخت و خدمات‌رسانی تقویت شدیم.

امینی ادامه داد: با وجود اینکه جمعیتی بیش از ۲۰ میلیون نفر را در شهر تهران در مراسم بدرقه و گرامیداشت امام شهید تجربه کردیم، بدون هیچ مشکلی پذیرای این جمعیت بودیم و مهم‌ترین خدمت مورد نیاز مردم، یعنی آبرسانی، به بهترین نحو انجام شد. در شهر مشهد نیز در مراسم تدفین قائد شهید، خدمات آبرسانی بدون هیچ مشکلی ارائه شد.

وی این موضوع را نشانه توانمندی‌ها و قابلیت‌های صنعت بزرگ آب و فاضلاب کشور دانست و گفت: ان‌شاءالله همان‌طور که این تجربیات را پشت سر گذاشتیم و تمرین کردیم، بتوانیم از ظرفیت‌های ایجادشده استفاده کنیم.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به آمادگی برای مواجهه با سناریو‌های مختلف بحران اظهار کرد: خوشبختانه برای سناریو‌های مختلف، چه از نظر کمی و کیفی، چه در حوزه سایبری و بخش فناوری اطلاعات و اینترنت اشیا (IT و OT) و چه در زمینه قطع برق، آمادگی‌هایی در صنعت ایجاد شده است.

وی افزود: از آنجا که تأمین و تصفیه آب به برق وابستگی دارد، موضوع تأمین برق اضطراری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ با این حال، همان‌طور که در گزارش‌ها نیز اعلام شد، آمادگی لازم در صنعت ایجاد شده و ان‌شاءالله افزایش خواهد یافت.

امینی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه پشتیبانی و تأمین اقلام ضروری گفت: آبرسانی سیار، تأمین آب بسته‌بندی، برق اضطراری و مواد شیمیایی از جمله موضوعات مهم در شرایط بحران هستند. خوشبختانه در حوزه مواد شیمیایی، کلر و گازوئیل اقداماتی انجام داده‌ایم تا بتوانیم تاب‌آوری لازم را داشته باشیم و در شرایط بحران و آسیب به تأسیسات، حداقل آب مورد نیاز مردم را تأمین کنیم.

وی ادامه داد: اگر به منابع مختلف تأمین آب آسیب وارد شود، باید مشخص باشد که چگونه و با چه درصدی از ظرفیت منابع جایگزین می‌توان آب مورد نیاز را تأمین کرد؛ همان‌طور که در گزارش همکارانمان در حوزه فاضلاب مشهد نیز به این موضوع اشاره شد.

امینی با اشاره به تهدید‌های مستمر علیه زیرساخت‌های کشور گفت: یکی از تکالیفی که مجدداً انتظار دارم پس از این مانور مورد توجه قرار گیرد، با توجه به تهدیداتی است که مستمراً از سوی رئیس‌جمهور آمریکا درباره تخریب تأسیسات انرژی کشور مطرح می‌شود. با توجه به وابستگی آب به انرژی، باید این موضوع را یک بار دیگر در هفته‌ها و روز‌های آینده مرور کنیم.

وی افزود: تأکید می‌کنم تمام استان‌ها به‌صورت تک‌به‌تک و میدانی این آمادگی‌ها را تجربه کنند تا اگر خدای‌نکرده اتفاقی رخ داد، در بخش‌های مختلف کمی، کیفی و حوزه سایبری دچار آسیب نشویم.

امینی خاطرنشان کرد: تمام این اقدامات با هدف افزایش تاب‌آوری صنعت آب و فاضلاب کشور انجام می‌شود. خوشبختانه به دلیل بصیرت و آگاهی مردم، در حدود یک سال گذشته نشان داده‌ایم که ملتی تاب‌آور هستیم و دشمن با تهدیدات خود نمی‌تواند تمدنی ۶۰۰۰ ساله و کشوری با سابقه و تمدن دیرینه و کهن را از بین ببرد.

الگوی مصرف آب تغییر می‌کند؟

امینی در پاسخ به پرسشی درباره پیش‌نویس سند تعرفه‌های آب و دفع فاضلاب و احتمال تغییر الگوی مصرف آب اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ یک بار الگوی مصرف بر اساس بخشنامه استاندارد ۱۱۷۰۳ تغییر کرد و این الگو همچنان ۱۳۰ لیتر برای هر خانوار در شبانه‌روز است.

وی افزود: تنها در استان‌هایی که دچار تنش آبی هستند، بر اساس قانون اجازه داریم الگوی مصرف را برای رعایت مدیریت مصرف تا ۲۰ درصد کاهش دهیم؛ البته تاکنون این موضوع را در هیچ‌یک از استان‌ها ابلاغ نکرده‌ایم.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ادامه داد: احتمال دارد در شهر مشهد با توجه به شرایط سد دوستی و پس از بررسی‌های لازم، این موضوع را لحاظ کنیم؛ اما هنوز تصمیم قطعی در این زمینه اتخاذ نشده است.

نصب ۳ میلیون کنتور هوشمند تا پایان برنامه هفتم

امینی درباره آخرین وضعیت نصب کنتور‌های هوشمند آب گفت: در بحث کنترل هوشمند، با توجه به تأکیدات برنامه هفتم توسعه و البته با رعایت پروتکل‌های مقابله با حملات سایبری و الزامات امنیت فضای سایبری در حوزه فناوری اطلاعات و فناوری عملیاتی (IT و OT)، برنامه‌ریزی کرده‌ایم سالانه ۲۵۰ هزار کنتور هوشمند در بخش آب نصب کنیم.

وی تصریح کرد: این کنتور‌ها برای مشترکان پرمصرف و انشعاب‌های با قطر بالا در نظر گرفته شده‌اند و روند نصب آنها آغاز شده است. ان‌شاءالله این روند ادامه پیدا می‌کند و با افزایش ظرفیت نصب در هر سال، تا پایان برنامه هفتم توسعه بتوانیم ۳ میلیون کنتور هوشمند نصب کنیم.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت آبرسانی به طرح نهضت ملی مسکن گفت: با کمک و مساعدت سازمان برنامه و بودجه کشور، همراهی وزارت راه و شهرسازی، به‌ویژه صندوق ملی مسکن و استفاده از منابع جاری صنعت آب و فاضلاب، برنامه‌های ما در حوزه نهضت ملی مسکن به نحو مطلوب در حال پیشرفت است.

امینی افزود: در بخش آب و فاضلاب هیچ نگرانی بابت تأمین زیرساخت‌های نهضت ملی مسکن نداریم و این موضوع را به‌صورت مستمر رصد می‌کنیم. در هر نقطه‌ای که امکان اسکان وجود داشته باشد و منازل از سوی وزارت راه و شهرسازی در چارچوب سیاست‌های مسکن احداث شده باشند، امکان تأمین آب آنها را بررسی و فراهم می‌کنیم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره تغییرات تعداد شهر‌های دارای تنش آبی گفت: خوشبختانه با وجود اینکه سال را در مقطع نخست به‌خوبی آغاز نکردیم، طی هفته‌های گذشته در حدود ۲۲ استان بارش‌های خوبی دریافت کردیم؛ هرچند برخی حوزه‌های آبریز همچنان به میزان مورد انتظار بارندگی نداشته‌اند.

امینی خاطرنشان کرد: خوشبختانه تا امروز هیچ‌یک از شهر‌های کشور با مشکل جدی مواجه نیستند و تنها شهر مشهد از حوزه آبریز سد دوستی آب دریافت می‌کند. البته با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که انجام داده‌ایم، درباره این شهر نیز نگرانی نداریم و امیدواریم بتوانیم با اجرای برنامه‌ها، این ایام و فصل تابستان را با موفقیت پشت سر بگذاریم.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حملات سایبری به زیرساخت‌های آب و فاضلاب کشور اظهار کرد: خوشبختانه تأسیسات تأمین آب ما به‌صورت محلی و مستقل فعالیت می‌کنند و زیرساخت‌های مربوط به آنها را از فضای اینترنت خارج کرده‌ایم.

وی افزود: تاکنون تمام تمهیدات لازم در بخش خدمات مشترکان و همچنین خدمات اتوماسیون صنعت، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب و شبکه‌های دارای سامانه تله‌متری اندیشیده شده و این بخش‌ها ایزوله شده‌اند؛ بنابراین در این زمینه نگرانی خاصی نداریم همکاران ما نیز دقت لازم را به خرج خواهند داد تا امنیت این زیرساخت‌ها حفظ شود.