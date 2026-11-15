باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مهدی‌زاده، معاون بهره‌برداری آبفای کشور، در سومین رزمایش پدافند غیرعامل تأمین آب شرب در شرایط اضطراری، با تشریح اقدامات انجام‌شده برای افزایش تاب‌آوری و تداوم خدمات‌رسانی در مجموعه شرکت‌های آب و فاضلاب کشور، از ارتقای ظرفیت تأمین برق اضطراری، نوسازی ناوگان عملیاتی و اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل خبر داد.

مهدی‌زاده با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه تداوم خدمات و نگرانی‌های مربوط به تأمین برق اظهار کرد: مصرف برق تأسیسات آب و فاضلاب کشور بیش از ۲ هزار مگاوات است. بخشی از این تأسیسات از گذشته به ژنراتور‌های برق اضطراری مجهز بودند، اما با اقداماتی که طی یک سال و نیم گذشته انجام شد، ۴۱۰ دستگاه ژنراتور جدید خریداری و ۵۱۶ دستگاه موجود نیز بازسازی شد.

وی افزود: با این اقدامات، ظرفیت ژنراتور‌های برق اضطراری از ۴۸۰ به ۸۳۰ مگاولت‌آمپر افزایش یافته است. این ظرفیت در شرایط اضطراری امکان تولید برق و پشتیبانی از تأسیسات را فراهم می‌کند؛ هرچند در ماه‌های اخیر به دلیل محدودیت‌های سوخت با چالش‌هایی مواجه بوده‌ایم، اما همکاران ما با وجود هزینه‌های سنگین، همچنان ظرفیت‌های لازم را برای شرایط اضطراری حفظ کرده‌اند.

معاون بهره‌برداری آبفای کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده از ابتدای سال ۱۴۰۴ در حوزه آمادگی عملیاتی تصریح کرد: با رویکرد و تأکیدات، ارتقای ماشین‌آلات و ناوگان عملیاتی به‌طور ویژه در دستور کار قرار گرفت تا آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط اضطراری فراهم شود.

وی ادامه داد: در این راستا، خرید و تجهیز ۳۳۶ دستگاه ماشین‌آلات مختلف شامل تانکر‌های آبرسان، کشنده‌ها، جرثقیل‌ها، دستگاه‌های بسته‌بندی آب، خودرو‌های آزمایشگاه سیار و کامیون‌های واکنش سریع در دستور کار قرار گرفت. این تجهیزات برای استان‌ها تهیه شده و در مراحل مختلف آماده‌سازی و تجهیز قرار دارند تا ان‌شاءالله پیش از پایان سال برای کمک‌رسانی در شرایط اضطراری آماده شوند.

مهدی‌زاده همچنین درباره توسعه تجهیزات کنترل کیفی آب گفت: برای تحقق عدالت در ارائه خدمات و امکان نمونه‌گیری در محل، ماشین‌آلات و تجهیزات کنترل کیفی در سطح استان‌های کشور تهیه و تجهیز شده‌اند و در برخی استان‌ها بیش از یک دستگاه مستقر شده است.

وی با تأکید بر اهمیت مطالعات پدافند غیرعامل به‌عنوان یکی از اقدامات بنیادی در سطح کشور بیان کرد: مطالعات پدافند غیرعامل در سطح کشور در حال انجام است. همان‌طور که مستحضرید، در مرحله طراحی و مطالعه طرح‌ها، اصول پدافند غیرعامل به‌عنوان الزامات ابلاغ‌شده به شرکت‌ها اعلام شده و اکنون این اصول در تمامی مطالعات طرح‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

معاون بهره‌برداری آبفای کشور در تشریح اقدامات انجام‌شده در این حوزه گفت: تاکنون مطالعات پدافند غیرعامل برای ۱۴۲ پروژه انجام شده و در ۸۷ پروژه نیز مطالعات تأمین آب در شرایط اضطراری صورت گرفته که از این تعداد، ۵۸ پروژه به مرحله پیاده‌سازی مطالعات رسیده است.

وی افزود: در حوزه مدیریت ریسک و تاب‌آوری خدمات نیز با هدف بازگرداندن خدمات به مدار در کوتاه‌ترین زمان ممکن در صورت وقوع حوادث، ۳۲ پروژه مطالعاتی انجام شده که ۱۹ پروژه آن به مرحله پیاده‌سازی رسیده است.

مهدی‌زاده در ادامه به اقدامات انجام‌شده برای افزایش هماهنگی و آمادگی عملیاتی در سطح کشور اشاره کرد و گفت: در راستای ایجاد هماهنگی و اجرای اقدامات عملیاتی، رزمایش‌های کشوری برگزار شده و دوره‌های آموزشی پدافند سایبری نیز در سطح شرکت‌ها به اجرا درآمده است.

وی درباره اقدامات آموزشی در حوزه پدافند سایبری اظهار کرد: در این بخش ۲۵۰ هزار نفرساعت آموزش برگزار شده است. همچنین در حوزه پدافند شیمیایی یک‌هزار و ۹۰۰ نفرساعت آموزش انجام شده و آموزش‌های پدافند پرتویی نیز در حال پیگیری و اجراست.

معاون بهره‌برداری آبفای کشور بیان کرد: در حوزه پدافند زیستی نیز با استفاده از ظرفیت‌های موجود، ۱۳۰ هزار نفرساعت آموزش انجام شده است تا آمادگی مجموعه شرکت‌های آب و فاضلاب کشور برای تداوم خدمات‌رسانی و تأمین آب شرب در شرایط اضطراری افزایش یابد.

او افزود: در جنگ اخیر حدود ۲۰ همت تأسیسات ما آسیب دید که شامل بخشی از آب‌شیرین‌کن‌ها، خطوط انتقال و... بود؛ اعتبارات پدافند غیرعامل ۶ همت برای امسال افزایش یافت.

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