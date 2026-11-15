باشگاه خبرنگاران جوان - غلامپور کارشناس هواشناسی مازندران از ورود سامانه بارشی به استان از اواخر وقت امشب خبر داد و گفت: این سامانه با بارندگی، وزش باد شدید، رعدوبرق و کاهش دما همراه خواهد بود.

او افزود: امروز یکشنبه ۲۴ آبان، جو استان پایدار است و افزایش نسبی دما را خواهیم داشت، اما از اواخر وقت امشب سامانه بارشی از غرب وارد مازندران می‌شود و به‌تدریج مناطق مرکزی و شرقی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

غلامپور با بیان اینکه بارش در ارتفاعات به‌صورت پراکنده و همراه با بارش برف خواهد بود، گفت: روز سه‌شنبه نیز بارندگی در مناطق غربی استان ادامه دارد و احتمال شدت گرفتن بارش‌ها در نیمه غربی بیشتر است.

این کارشناس هواشناسی با هشدار درباره احتمال آب‌گرفتگی معابر و زیرگذر‌ها و جاری شدن روان‌آب، از مردم خواست از سفر‌های غیرضروری خودداری کنند و هنگام تردد در جاده‌ها، به‌ویژه محور‌های کوهستانی، احتیاط بیشتری داشته باشند.

غلامپور زمان خروج سامانه بارشی از مازندران را بعدازظهر سه‌شنبه اعلام کرد و افزود: از روز چهارشنبه تا پایان هفته، جو استان پایدار خواهد بود و روند افزایشی دما پیش‌بینی می‌شود.

او همچنین درباره وضعیت دریا گفت: دریا تا بعدازظهر امروز موج کوتاه دارد، اما از امشب تا ظهر سه‌شنبه مواج خواهد شد و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران