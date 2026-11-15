دیوان محاسبات کشور گزارش عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قانون حمایت از جوانی جمعیت را منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز رسانه، بین‌الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: از ابتدای سال تاکنون، در بخش تسهیلات ازدواج، بیشترین تعداد وام پرداختی به‌ترتیب مربوط به بانک‌های ملت با ۱۰۶ هزار و ۶۱۰ فقره، ملی با ۱۰۶ هزار و ۱۲ فقره، صادرات با ۶۳ هزار و ۳۰۹ فقره و تجارت با ۴۵ هزار و ۴۸۱ فقره بوده است.

همچنین در بخش تسهیلات فرزندآوری، بانک‌های ملت با ۷۹ هزار و ۵۴۳ فقره، ملی با ۶۴ هزار و ۹۰۹ فقره، صادرات با ۳۲ هزار و ۷۲ فقره و سپه با ۳۱ هزار و ۳۴۵ فقره، بیشترین تعداد وام را پرداخت کرده‌اند. با این حال، بیشترین تعداد متقاضیان در صف دریافت تسهیلات مربوط به بانک‌های صادرات، ملی، ملت، تجارت و رفاه کارگران است.

همچنین بانک‌های خاورمیانه، مشترک ایران و ونزوئلا، توسعه صادرات، صنعت و معدن، ایران‌زمین، سرمایه و دی، کمترین میزان پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را به خود اختصاص داده‌اند.

برچسب ها: دیوان محاسبات کشور ، جوانی جمعیت
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