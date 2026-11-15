باشگاه خبرنگاران جون؛ حمیدجنیدی‌مقدم - علیرضا استقامتی رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در نشست خبری به مناسبت هفته ملی دیابت گفت: افزایش قند خون می‌تواند به قلب و عروق، کلیه‌ها، چشم‌ها و اعصاب آسیب برساند. با این حال، تشخیص به موقع، درمان مناسب، آموزش خودمراقبتی و پیگیری منظم می‌توانند از بسیاری از عوارض پیشگیری کنند.

به گفته وی در حال حاضر بیش از هفت میلیون نفر از جمعیت کشور مبتلا به دیابت هستند؛ افراد مبتلابه دیابت، با دسترسی به مراقبت و حمایت مناسب، می‌توانند زندگی سالم و فعالی داشته باشند؛ فدراسیون بین‌المللی دیابت، شعار روز جهانی دیابت ۲۰۲۶ را اقدام زودهنگام در دیابت اعلام کرده است.

استقامتی با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه درمان دیابت در دنیا سالیانه یک تریلیون دلار است، تاکید کرد: بر اساس آخرین پیمایش انجام شده در حدود ۱۴٫۲ درصد جمعیت ۲۵ ساله و بالاتر با دیابت زندگی می‌کنند و یک نفر از هر هفت نفر در این گروه سنی در کشور مبتلا به دیابت هستند.

استقامتی تصریح کرد: هزینه ماهانه مدیریت دیابت در سال جاری ۶ برابر سال قبل رسیده است. بودجه بیمه سلامت یک سوم مبلغ درخواستی بوده است که کاهش بودجه سبب کم شدن خدمات ارائه شده به بیماران است.

رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بیان کرد: این جمعیت، از سال ۲۰۰۷ تا،۲۰۲۱ طی چهارده سال تقریباً دو برابر شده است. این روند، ضرورت اقدام زودهنگام برای کاهش بار بیماری و فراهم کردن امکان زندگی سالم با دیابت را برجسته می‌کند.

رئیس هیئت مدیره انجمن حمایتی بیماران دیابتی با بیان اینکه بیماری دیابت یک عارضه مزمن است، ادامه داد: دیابت بارداری از انواع اصلی آن هستند. در دیابت نوع یک، تولید انسولین به شدت کاهش می‌یابد و فرد برای ادامه زندگی به دریافت انسولین نیاز دارد. دیابت بارداری نیز در دوران بارداری بروز می‌کند و نیازمند مراقبت برای حفظ سالمت مادر و فرزند است.

در ادامه، عبدالرضا معادی متخصص با اشاره به نقش بیمه ها در پوشش بیماران دیابتی،گفت: این بیماری در زندگی فرد مبتلا بسیار تاثیرگذار است و یک دیابتی با چالش‌های زیادی روبروست که یک بخش آن درمان و هزینه‌های آن است.



میعادی اضافه کرد: به دلیل شفاف نبودن دستورالعمل ها و عدم ساده سازی مدل های اجرایی، بیماران با مشکلاتی روبرو هستند. بیماران مبتلا به دیابت نوع یک می‌توانند با بیمه نوار قند خون را تهیه کنند اما متاسفانه به دلیل طلب داروخانه ها از بیمه‌ها بیماران نمی‌توانند این نوارها را از داروخانه ها با بیمه تهیه کنند. نزدیک ۲۵ درصد دیابتی ها از دیابت خود بی‌خبر هستند.



در ادامه نشست، علی طالع،فوق تخصص غدد کودکان گفت: ۸۰ درصد بیماران دیابتی شناسایی شده‌اند، ۱۰۰ درصد بیماران دیابتی باید به درمان دسترسی داشته باشند.



به گفته وی تغذیه خوب و امکانات ورزشی مناسب و خدمات روانشناسی از جمله نیازهای بیماران و کودکان دیابتی است.



