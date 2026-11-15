با تصمیم مصطفی متدین، مدیرعامل باشگاه استقلال، دکتر مهدیه نظری مسئولیت مدیریت تمامی تیم‌های زنان این باشگاه را برعهده گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان -  پس از تغییرات مدیریتی در باشگاه استقلال و برکناری ساعده سیما، مهدیه نظری با حکم مصطفی متدین به‌عنوان مدیر ورزش زنان باشگاه منصوب شد تا با اختیارات کامل، مدیریت و نظارت بر فعالیت تمامی تیم‌های بانوان استقلال را برعهده داشته باشد.

نظری که پیش از این با حکم علی تاجرنیا به‌عنوان مدیر ورزش‌های قهرمانی بانوان استقلال فعالیت می‌کرد، در مسئولیت جدید دامنه فعالیت گسترده‌تری خواهد داشت. بر این اساس، علاوه بر رشته‌های قهرمانی، تیم‌های فوتبال، فوتسال و بسکتبال بانوان استقلال نیز زیر نظر او فعالیت خواهند کرد و مدیریت مجموعه تیم‌های زنان باشگاه به‌صورت یکپارچه در اختیار وی قرار می‌گیرد.

 مهدیه نظری دارای مدرک دکتری تخصصی تربیت‌بدنی است و از چهره‌های باسابقه ورزش بانوان به شمار می‌رود. سوابق مدیریتی، اجرایی و آموزشی در کنار فعالیت به‌عنوان مدرس فدراسیون‌های ورزشی و تجربه مربیگری در رشته‌های مختلف، بخشی از کارنامه حرفه‌ای او را تشکیل می‌دهد.

این انتصاب در شرایطی صورت گرفته که استقلال در رشته‌های مختلف ورزشی بانوان حضور فعالی دارد و مدیریت متمرکز تیم‌ها می‌تواند زمینه هماهنگی بیشتر میان بخش‌های مختلف و پیگیری منسجم‌تر برنامه‌های ورزشی باشگاه را فراهم کند.

برچسب ها: باشگاه استقلال ، تیم فوتبال استقلال
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