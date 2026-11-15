باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - آئین خشت‌گذاری اولین هنرستان نوین با رویکرد کامپیوتر و هوش مصنوعی در کشور صبح امروز برگزار شد.

در این آئین سید مصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با قدردانی از خیران مدرسه‌ساز و دستگاه‌های مشارکت‌کننده در توسعه فضاهای آموزشی گفت: خیران، بازوان توانمند توسعه عدالت آموزشی هستند و نقش آنان در ساخت آینده فرزندان این سرزمین بسیار ارزشمند است.

وی با اشاره به بافت تاریخی و سنتی منطقه۱۲ تهران اظهار کرد: ایجاد هنرستانی در این منطقه می‌تواند زمینه‌ای فراهم کند تا دانش‌آموزان ضمن حفظ پیوند خود با هویت تاریخی و اجتماعی محله، از فناوری‌های نوین و مهارت‌های مورد نیاز دنیای امروز نیز فاصله نگیرند.

آذرکیش ادامه داد: نگاه خیران در سال‌های اخیر از ساخت صرف فضای آموزشی به سمت ایجاد فضاهای مهارت‌محور، فناورانه و متناسب با نیازهای آینده دانش‌آموزان تغییر کرده است. این رویکرد نشان می‌دهد خیران را باید معماران اقتصاد و آموزش نسل آینده دانست.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، توسعه آموزش‌های مهارتی را یکی از سیاست‌های اصلی این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: این موضوع هم در برنامه هفتم توسعه مورد تأکید قرار گرفته و هم پاسخی به نیاز جامعه و دانش‌آموزان است؛ ازاین‌رو تنوع‌بخشی به محیط‌های یادگیری و گسترش هنرستان‌ها باید با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به راه‌اندازی مرکز کارآفرینی و نوآوری در منطقه۱۲ تهران، افزود: این مرکز با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری ایجاد شده و می‌تواند زمینه مناسبی برای پیوند آموزش، مهارت، کارآفرینی و فناوری فراهم کند.

آذرکیش همچنین از آغاز برنامه‌های آموزش و پرورش برای متناسب‌سازی محتوای آموزشی با نیازهای جدید خبر داد و گفت: در حوزه فناوری‌های نوین و بهره‌گیری هوشمندانه از هوش مصنوعی، اقدام‌هایی در آموزش و پرورش آغاز شده است. همچنین درس هوش مصنوعی برای برخی رشته‌های مرتبط با فناوری‌های نوین، با همکاری دانشگاه صنعتی شریف، در دستور کار قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: تربیت دانش‌آموزانی آشنا با فناوری‌های جدید و برخوردار از مهارت‌های مورد نیاز آینده، نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها از جمله شهرداری تهران، نیروهای مسلح، مجموعه‌های آموزشی و خیران است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: حرکت شکل‌گرفته با مشارکت خیران و دستگاه‌های اجرایی، ریل‌گذاری ارزشمندی برای آینده فرزندان ایران است و امیدواریم این روند در سراسر کشور توسعه پیدا کند.