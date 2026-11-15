مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از افزایش ۲۷ درصدی تلفات ناشی از حوادث کار در شش ماه امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر علی عباسی مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از افزایش ۲۷ درصدی تلفات ناشی از حوادث کار در شش ماه امسال خبر داد و گفت: در این مدت ۷۰ نفر شامل ۶۹ مرد و یک زن بر اثر حوادث کار جان باختند.

او افزود: از میان جان‌باختگان، ۵۱ نفر متأهل و بقیه مجرد بودند. سقوط از بلندی با ۴۵ فوتی، بیشترین سهم را در مرگ‌های ناشی از حوادث کار داشت و برق‌گرفتگی با ۱۲، برخورد با جسم سخت با ۱۰ و سایر موارد با سه فوتی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

عباسی با اشاره به آمار ماهانه حوادث کار، گفت: مرداد و شهریور هر کدام با ۱۵ فوتی بیشترین و اردیبهشت با هفت فوتی کمترین آمار مرگ ناشی از حوادث کار را ثبت کردند.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران افزود: شهرستان چالوس با ۱۳ فوتی، ساری با ۹ و آمل با هشت فوتی بیشترین آمار را داشتند. در شهرستان‌های میاندرود، سوادکوه شمالی، جویبار و بهشهر نیز هر کدام یک مورد فوتی ثبت شد.

عباسی با اشاره به سن جان‌باختگان، گفت: افراد ۳۱ تا ۴۰ سال با ۱۹ فوتی بیشترین و افراد بالای ۶۱ سال با هفت فوتی کمترین آمار را به خود اختصاص دادند.

او همچنین از افزایش ۹ درصدی مصدومان حوادث کار خبر داد و افزود: در شش ماه امسال ۴۷۰ نفر شامل ۴۴۰ مرد و ۳۰ زن بر اثر حوادث کار مصدوم شدند و به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند.

عضو شورای قضایی مازندران، ارزش نهادن به جان انسان‌ها، تدوین برنامه ایمنی در محیط کار، رعایت استاندارد‌ها و قوانین، آموزش، ایجاد نظام اطلاع‌رسانی و درس گرفتن از حوادث گذشته را از مهم‌ترین راهکار‌های کاهش حوادث کار دانست.

منبع:روابط عمومی پزشکی قانونی مازندران

برچسب ها: حوادث کار ، پزشکی قانونی مازندران
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