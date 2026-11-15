مسئول روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث اصفهان از جان‌باختن یک مرد ۳۵ ساله بر اثر برخورد قطار با عابر پیاده در محدوده اشکاوند اصفهان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس عابدی از جان‌باختن یک مرد ۳۵ ساله بر اثر برخورد قطار با عابر پیاده در محدوده اشکاوند اصفهان خبر داد و گفت: این حادثه ساعت ۱۹:۴۹ شب شنبه در محدوده اشکاوند، در مسیر روگذر قطار به سمت ایستگاه راه‌آهن رخ داد.

وی افزود: پس از اعلام حادثه، یک واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل اعزام شد و نیروهای امدادی اقدامات لازم را انجام دادند.

عابدی ادامه داد: متأسفانه در این حادثه، یک مرد ۳۵ ساله جان خود را از دست داد.

وی خاطرنشان کرد: نیروهای پلیس نیز در محل حادثه حضور داشتند و اقدامات مربوط به این حادثه را انجام دادند.

برچسب ها: برخورد قطار ، حادثه
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برخورد قطار با عابر پیاده در اصفهان جان یک مرد ۳۵ ساله را گرفت
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