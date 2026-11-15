رئیس اداره هوانوردی فدرال آمریکا اعلام کرد با وجود رفع توقف سراسری پروازها، اختلال در سفر‌های هوایی این کشور تا اواخر روز یکشنبه ادامه خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - «برایان بدفورد»، رئیس اداره هوانوردی فدرال آمریکا اعلام کرد انتظار می‌رود برنامه پرواز‌های این کشور تا اواخر روز یکشنبه به وضعیت عادی بازگردد.

بر اساس داده‌های وب‌سایت فلایت‌اِوِر، شرکت‌های هواپیمایی آمریکا روز شنبه بیش از ۶۴۰۰ پرواز را لغو و بیش از ۸۰۰۰ پرواز دیگر را با تأخیر مواجه کردند. این آمار در ادامه اختلال روز جمعه ثبت شد که طی آن حدود ۹۲۰۰ پرواز لغو و ۷۵۰۰ پرواز با تأخیر روبه‌رو شدند. همچنین لغو ۸۷۵ پرواز روز یکشنبه نیز از پیش اعلام شده بود.

اداره هوانوردی فدرال روز جمعه به دلیل اختلال در سامانه‌های ارتباطی کنترل ترافیک هوایی، دستور توقف سراسری پرواز‌ها را صادر کرد که نزدیک به پنج ساعت ادامه داشت.

«شان دافی»، وزیر حمل‌ونقل آمریکا منشأ این اختلال را نصب دست‌کم یک روتر جدید توسط شرکت پیمانکار «ال۳هریس» در یک مرکز دورافتاده اعلام کرد. به گفته وی، مقام‌ها همچنان در حال بررسی احتمال خطای انسانی یا نقص فنی تجهیزات هستند.

این اختلال ۱۷ مرکز از مجموع ۲۲ مرکز کنترل مسیر پرواز آمریکا را تحت تأثیر قرار داد و ده‌ها هزار مسافر را در فرودگاه‌ها سرگردان کرد.

شرکت‌های دلتا، یونایتد و امریکن ایرلاینز حدود ۲۵ درصد پرواز‌های خود را در روز شنبه لغو کردند و میزان لغو پرواز‌های جت‌بلو به حدود ۴۵ درصد رسید.

در پی این بحران، وزیر حمل‌ونقل آمریکا خواستار اختصاص ۵۰ میلیارد دلار برای نوسازی سامانه‌های کنترل ترافیک هوایی شد؛ زیرساخت‌هایی که با فرسودگی تجهیزات و کمبود چند هزار نیروی کنترل‌کننده پرواز مواجه هستند.

منبع: رویترز

برچسب ها: اختلال در پروازها ، هواپیمای آمریکا
خبرهای مرتبط
هشدار امنیتی آمریکا به شهروندان خود در عربستان
هشدار وزیر حمل‌ونقل آمریکا درباره ادامه اختلال در پرواز‌ها
هشدار درباره اختلال در پروازهای انگلیس پس از توقف سراسری در آمریکا
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نتانیاهو خواستار تشکیل کابینه واحد شد؛ آیزنکوت درخواست او را «ترفند تبلیغاتی» خواند
یمن از رهگیری موشک‌ها و سرنگونی پهپاد سعودی خبر داد
آخرین اخبار
یمن از رهگیری موشک‌ها و سرنگونی پهپاد سعودی خبر داد
نتانیاهو خواستار تشکیل کابینه واحد شد؛ آیزنکوت درخواست او را «ترفند تبلیغاتی» خواند
برکناری ۹ مقام دولتی و امنیتی در عراق به دستور نخست‌وزیر این کشور
تجمع هزاران نفر در شهر‌های مختلف پرتغال در اعتراض به بحران مسکن
انفجار خودروی بمب‌گذاری‌شده در نزدیکی دمشق 
تداوم اعتراضات سراسری در فرانسه؛ هزاران نفر به خیابان‌ها آمدند
هشدار امنیتی آمریکا به شهروندان خود در عربستان
رویترز: ترامپ ممکن است فعلا از حمله نظامی به ایران صرف نظر کند
پوتین، ترامپ و شی برای نخستین نشست سه‌جانبه آماده می‌شوند
هشدار وزیر حمل‌ونقل آمریکا درباره ادامه اختلال در پرواز‌ها
جریمه چندصد میلیون یورویی متا به دلیل سرک کشیدن به گالری کاربران
بیانیه مشترک ۱۸ کشور مسلمان در محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به یک بیمارستان در جنوب غزه
زلنسکی توضیحات اسپیس‌ایکس درباره اختلالات استارلینک را نپذیرفت
مسکو: برای ترکیب هیئت مذاکره‌کننده اروپا شرطی تعیین نمی‌کنیم
اختلاف در اسرائیل بر سر زمان حمله به ایران
هشدار درباره اختلال در پروازهای انگلیس پس از توقف سراسری در آمریکا
روسیه از تصرف شهرک ترسیانکا در زاپوریژیا خبر داد
زلنسکی: آمریکا خروج نیروهای اوکراین از دونباس را در ازای عضویت در ناتو مطرح کرد
رایزنی آمریکا و چین درباره تعرفه‌ها پیش از دیدار ترامپ و شی
ترکیه تماس‌های خود با روسیه درباره حل‌وفصل جنگ اوکراین را حفظ می‌کند
ترکیه و قطر بر تقویت همکاری‌های دفاعی و حل‌وفصل دیپلماتیک جنگ ایران تأکید کردند