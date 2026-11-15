باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - «برایان بدفورد»، رئیس اداره هوانوردی فدرال آمریکا اعلام کرد انتظار می‌رود برنامه پرواز‌های این کشور تا اواخر روز یکشنبه به وضعیت عادی بازگردد.

بر اساس داده‌های وب‌سایت فلایت‌اِوِر، شرکت‌های هواپیمایی آمریکا روز شنبه بیش از ۶۴۰۰ پرواز را لغو و بیش از ۸۰۰۰ پرواز دیگر را با تأخیر مواجه کردند. این آمار در ادامه اختلال روز جمعه ثبت شد که طی آن حدود ۹۲۰۰ پرواز لغو و ۷۵۰۰ پرواز با تأخیر روبه‌رو شدند. همچنین لغو ۸۷۵ پرواز روز یکشنبه نیز از پیش اعلام شده بود.

اداره هوانوردی فدرال روز جمعه به دلیل اختلال در سامانه‌های ارتباطی کنترل ترافیک هوایی، دستور توقف سراسری پرواز‌ها را صادر کرد که نزدیک به پنج ساعت ادامه داشت.

«شان دافی»، وزیر حمل‌ونقل آمریکا منشأ این اختلال را نصب دست‌کم یک روتر جدید توسط شرکت پیمانکار «ال۳هریس» در یک مرکز دورافتاده اعلام کرد. به گفته وی، مقام‌ها همچنان در حال بررسی احتمال خطای انسانی یا نقص فنی تجهیزات هستند.

این اختلال ۱۷ مرکز از مجموع ۲۲ مرکز کنترل مسیر پرواز آمریکا را تحت تأثیر قرار داد و ده‌ها هزار مسافر را در فرودگاه‌ها سرگردان کرد.

شرکت‌های دلتا، یونایتد و امریکن ایرلاینز حدود ۲۵ درصد پرواز‌های خود را در روز شنبه لغو کردند و میزان لغو پرواز‌های جت‌بلو به حدود ۴۵ درصد رسید.

در پی این بحران، وزیر حمل‌ونقل آمریکا خواستار اختصاص ۵۰ میلیارد دلار برای نوسازی سامانه‌های کنترل ترافیک هوایی شد؛ زیرساخت‌هایی که با فرسودگی تجهیزات و کمبود چند هزار نیروی کنترل‌کننده پرواز مواجه هستند.

منبع: رویترز