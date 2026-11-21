باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با انتقاد از روند پرداخت مطالبات کشاورزان اعلام کرد: پس از گذشت هفت ماه، ۱۴۷۱ تومان و ۵ ریال از حق مطالبات آن‌ها به بهانه‌هایی نظیر کیفیت پایین و مسائل بیمه‌ای کسر شده است که برخلاف قوانین موجود، حق بیمه کشاورزان باید بر عهده دولت باشد.

به گفته وی، در بحث کیفیت، معیارهای ظاهری مانند آلودگی، بیماری و رطوبت ملاک قرار گرفته است؛ در حالیکه اسناد حسابداری بر مبنای نرخ ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان به کشاورزان تحویل داده شده است.

وی به افزایش ۱.۵ برابری قیمت کود اشاره کرد و افزود: عدم رغبت کشاورزان به خرید کود به دلیل شرایط اقتصادی فعلی، تولید ملی را با تهدید جدی مواجه کرده است.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به عدم دستیابی به توافق در هفت جلسه اخیر شورای قیمت‌گذاری، افزود: در جلسه آتی شورای قیمت‌گذاری، حضور وزیران جهاد کشاورزی و اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه برای رسیدن به توافق نهایی ضروری است.

وی ادامه داد: با وجود پیشنهاد ۸۵ هزار تومان برای هر کیلو گندم، اکنون کشاورزان خواستار نرخ ۱۰۰ هزار تومان هستند و بسیاری از آن‌ها به دلیل عدم اطمینان از قیمت‌ها، به کشت محصولات دیگر روی آورده‌اند.

ایمانی با اشاره به افزایش ۶۵ درصدی قیمت تراکتور و احتمال افزایش مجدد آن تا پایان سال، تاکید کرد: اگر مسئولان به دنبال پایداری تولید هستند، باید با رفع چالش‌های اقتصادی و کاهش هزینه‌های تولید، انگیزه کشاورزان را برای ادامه فعالیت حفظ کنند.