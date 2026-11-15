معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از افزایش ابتلا به آنفلوانزا در این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر مهدی سلیمانی ضیابری، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان اعلام کرد: آمار ابتلا به آنفلوانزا در استان در حال افزایش است، از این رو ضروری است تا برای پیشگیری از این بیماری مراقبت‌های لازم صورت گیرد.

او با اشاره به رصد هفتگی بیماری‌های ویروسی در گیلان اظهار داشت: اگر ۱۰ درصد از آزمایش‌های مربوط به آنفلوانزا و کووید ۱۹، مثبت باشد موضوع اهمیت پیدا کرده و زنگ خطر بیماری به صدا در می‌آید، بر این اساس آنفلوانزا در استان در حال افزایش است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بیان اینکه همینک آزمایش‌های مثبت بیماری ویروسی آنفلوانزا بیش از ۱۰ درصد و کووید ۱۹ کمتر از این میزان است، تصریح کرد: در چنین شرایطی مراقبت‌های پیشگیری از بیماری آنفلوانزا باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. دکتر سلیمانی افزود: کودکان و سالمندان باید بیشتر مراقبت کنند چرا که این گروه‌های سنی، آسیب پذیرتر بوده و در صورت ابتلا به بیماری، احتمال بستری آنان در بیمارستان و بخش مراقبت‌های ویژه وجود دارد.

او همچنین با تأکید بر اینکه افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای شامل فشار خون، دیابت، بیماران صعب‌العلاج دارای ضعف سیستم ایمنی باید بیشتر مراقبت کنند، گفت: خانواده‌ها، کودکان مبتلا به بیماری‌های ویروسی از جمله آنفلوانزا را به مدرسه نفرستند و کادر آموزشی مدرسه نیز در این ارتباط سخت‌گیری نکنند. به گفته معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، پرهیز از حضور در مکان‌های سرپوشیده و پر ازدحام، استفاده از ماسک در صورت ضرورت در این اماکن و شست و شوی دست‌ها از راه‌های پیشگیری از بیماری‌های ویروسی است.

آنفلوانزا یک عفونت ویروسی است، تب و لرز، سرفه، گلودرد، آبریزش یا گرفتگی بینی، بدن درد و درد عضلانی، سردرد و خستگی شدید از علائم این بیماری است، بیماران در صورت مشاهده علائم بیماری‌های تنفسی و احساس تنگی نفس بیش از ۲ یا سه روز حتما به پزشک مراجعه کنند در صورت طولانی شدن بیماری تنفسی به دلیل عفونت ثانویه بر روی عفونت اولیه، بیماری بسیار خطرناک‌تر می‌شود.

منبع: ایرنا