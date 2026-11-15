با وجود ۲۷۶ کتابخانه، ضعف درک مطلب، قیمت بالا و جذابیت فضای مجازی، کودکان فارس را از یار مهربان دور کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد مقتدری - ۲۴ آبان، روز کتاب و کتابخوانی؛ فارس با ظرفیت‌های فرهنگی و کتابخانه‌های پراکنده در شهر‌ها و روستاها، فرصت مناسبی برای ترویج مطالعه دارد، اما ضعف درک مطلب، تکالیف سنگین درسی، هزینه کتاب و جذابیت سرگرمی‌های دیجیتال هنوز کودکان و نوجوانان استان را از کتاب و کتابخوانی دور نگه داشته است.

در حالی که ۲۴ آبان، روز کتاب و کتابخوانی، فرصتی برای مرور وضعیت مطالعه در کشور است، آمار‌ها و مشاهدات میدانی از استان فارس تصویری دوگانه نشان می‌دهد: از یک سو ۲۷۶ کتابخانه فعال و طرح‌هایی مانند «همبازی» و «میز نوجوان» تلاش می‌کنند فاصله کودکان با کتاب را کم کنند، و از سوی دیگر ضعف درک مطلب، سنگینی تکالیف درسی، رقابت سرگرمی‌های دیجیتال و شکاف دسترسی در مناطق روستایی، همچنان سد راه انس نسل جدید با «یار مهربان» است. پرسش اصلی این است: فارس با این ظرفیت‌ها و این موانع، چگونه می‌تواند کودکان و نوجوانانش را اهل مطالعه کند؟

از ضعف درک مطلب تا کتابخانه‌هایی که در تابستان تعطیل‌اند

نخستین مشکل، در خود نظام آموزشی ریشه دارد. معاون آموزش ابتدایی آموزش‌وپرورش فارس، ضعف در درک مطلب دانش‌آموزان را «اصلی‌ترین چالش آموزشی» توصیف کرده است. این ضعف زمانی عمیق‌تر می‌شود که حجم زیاد تکالیف و محتوای کتاب‌های درسی، فرصت مطالعه غیردرسی را از دانش‌آموزان می‌گیرد و «نبود برنامه‌های تشویقی، کتابخانه‌های مجهز و کتاب مناسب» به بی‌رغبتی به مطالعه دامن می‌زند.

در سطح خانواده و جامعه نیز سه عامل هم‌زمان عمل می‌کنند: افزایش قیمت کتاب، کاهش فرصت‌های مطالعه در خانواده‌ها و گسترش سرگرمی‌های دیجیتال، که دسترسی به کتابخانه را برای بسیاری به امری کم‌اهمیت تبدیل کرده است. یکی از تحلیل‌ها نیز ضعف مدیریت والدین در کنترل استفاده کودکان از فضای مجازی را از عوامل اصلی این بحران می‌داند.

در سطح زیرساختی، هرچند فارس از نظر تعداد کتابخانه جزو استان‌های پیشتاز است، اما کیفیت خدمات یکسان نیست. برخی کتابخانه‌های تخصصی کودک و نوجوان عملکرد خوبی دارند، اما عملکرد نداشتن برخی کتابخانه‌ها در تابستان در حوزه کودک، «موضوعی قابل تأمل» توصیف شده است.

همچنین یکی از «ایرادات راهبردی» گذشته، ادغام بخش کودک و نوجوان بوده است؛ نوجوان خود را به دنیای بزرگسالان نزدیک‌تر می‌بیند و تفکیک‌نشدن فضاها، ارائه خدمت مؤثر را دشوار می‌کند. در مناطق روستایی و عشایری نیز فاصله جغرافیایی و تغییر سبک زندگی، دسترسی کودکان به فعالیت‌های فرهنگی را محدود کرده است.

فرصت‌ها: ظرفیتی که هنوز کامل استفاده نشده

با وجود این موانع، فارس زیرساخت و تجربه‌ای دارد که می‌تواند نقطه شروع تحول باشد. ۲۷۶ کتابخانه فعال با ۳۰۶ نقطه خدمت در سراسر استان، کتابخانه را به «خانه سوم» پس از خانه و مدرسه تبدیل کرده است. در کنار آن، ۵۰ کتابخانه کانون پرورش فکری با نزدیک به یک میلیون جلد کتاب کودک و نوجوان و بیش از ۲۷ هزار عضو فعال است که ۸ هزار نفر از آنها در مناطق روستایی از طریق کتابخانه‌های سیار خدمات می‌گیرند.

نکته امیدوارکننده، رشد سریع استقبال در سال‌های اخیر است: آمار امانت کتاب کودک در کانون فارس طی سه سال ۲.۵ برابر و آمار عضویت ۳ برابر شده است. این نشان می‌دهد که وقتی برنامه‌های هدفمند طراحی می‌شود، کودکان و خانواده‌ها پاسخ می‌دهند.

طرح‌های نوآورانه نیز مسیر تازه‌ای باز کرده‌اند. طرح «همبازی» با تجهیز ۵۲ کتابخانه به بخش اسباب‌بازی، تلاش می‌کند کتابخانه را از «انبار کتاب» به فضایی جذاب برای بازی و یادگیری تبدیل کند. «میز نوجوان» با هدف طراحی خدمات مستقل و متناسب با نیاز‌های نسل جدید تشکیل شده است.

«کانون مدرسه» با تکیه بر روش‌های بازی‌محور، قصه‌محور و نمایش‌محور، کانون را به بازوی مکمل مدرسه تبدیل کرده است. کتابخانه‌های سیار نیز با عبور از راه‌های صعب‌العبور، کتاب و برنامه‌های علمی و قصه‌گویی را به روستا‌ها و سیاه‌چادر‌های عشایری می‌برند.

چه می‌شود کرد؟ اقداماتی که فارس را از وضعیت فعلی خارج می‌کند

۱. «زنگ کتاب» غیردرسی و مستمر در مدارس ابتدایی. ضعف درک مطلب، ریشه بسیاری از مشکلات بعدی است. پیشنهاد مشخص، اختصاص یک زنگ هفتگی غیررسمی در مدارس ابتدایی به خواندن کتاب داستان و گفت‌و‌گو درباره آن است، نه به‌عنوان تکلیف، بلکه به‌عنوان تجربه‌ای لذت‌بخش. این کار می‌تواند مکمل پویش «راویان فردای ایران» باشد که در آن کودکان برداشت‌های خود را در قالب نقاشی، پادکست و روایت تولید می‌کنند.

۲. تبدیل کتابخانه‌ها به «پایگاه تابستانی» فعال. تعطیلی خدمات کودک در تابستان، فرصت طلایی اوقات فراغت را از بین می‌برد. لازم است کتابخانه‌های عمومی فارس موظف شوند در تابستان برنامه منظم هفتگی (قصه‌گویی، کارگاه نقاشی، مسابقه کتاب‌خوانی) داشته باشند. تجربه پویش تابستانه با مشارکت ۵۰۰ هزار دانش‌آموز ابتدایی نشان می‌دهد که ظرفیت تقاضا وجود دارد.

۳. سرمایه‌گذاری روی «سواد خواندن خانواده». بخشی از راه‌حل، آموزش والدین است. برگزاری کارگاه‌های کوتاه در کانون‌های پرورش فکری برای مادران و پدران درباره شیوه خواندن مشارکتی با کودک (بلندخوانی، پرسش‌گری، گفت‌و‌گو درباره تصاویر) می‌تواند اثر پایدارتری از ارائه صرف کتاب داشته باشد. تجربه نشست‌های والدین در کانون صفاشهر نمونه‌ای از این مسیر است.

۴. گسترش «میز نوجوان» و خدمات مستقل برای رده سنی ۱۲ تا ۱۸ سال. ادغام بخش کودک و نوجوان، مانع جدی جذب نوجوانان است. تشکیل میز نوجوان در کتابخانه‌های عمومی باید از سطح نشست‌های برنامه‌ریزی فراتر رود و به فضای فیزیکی مستقل، منابع متناسب با دغدغه‌های نوجوان (مهارت‌آموزی، هویت، انتخاب رشته) و فعالیت‌های خودگردان توسط خود نوجوانان منجر شود.

۵. تقویت کتابخانه‌های سیار با مشارکت خیرین و صنایع محلی. فارس تجربه موفق راه‌اندازی کتابخانه سیار در اوز با مشارکت خیرین را دارد. این الگو می‌تواند به سایر شهرستان‌های کم‌برخوردار تعمیم یابد. اولویت‌گذاری بر روستا‌های فاقد کتابخانه و مناطقی که کودکان امکان دسترسی به مراکز ثابت را ندارند، عدالت فرهنگی را معنادار می‌کند.

۶. پیوند کتابخانه، مسجد و محله. لیگ کتابخوانی «مسجد، محله و کتابخانه» ظرفیتی است که هنوز در آغاز راه قرار دارد. اگر این لیگ به رقابتی مستمر و فصلی میان محلات تبدیل شود و جوایز آن به تجربه‌های جمعی (اردو، بازدید علمی، کارگاه نویسندگی) گره بخورد، می‌تواند مطالعه را از یک فعالیت فردی و خانگی به یک norm اجتماعی در محله تبدیل کند.

کتاب و کتابخوانی برای کودکان فارس، نه یک «کار فرهنگی جنبی»، بلکه سرمایه‌گذاری روی توانایی ذهنی، همدلی و هویت نسل بعدی است. فارس نشان داده که وقتی برنامه‌ای طراحی می‌شود، خانواده‌ها و کودکان استقبال می‌کنند.

آنچه هنوز کم است، استمرار است: استمرار در مدارس، استمرار در تابستان، و استمرار در مناطق دورافتاده. ۲۴ آبان فرصتی است برای یادآوری اینکه «خانه سوم» تنها با ساختمان و قفسه ساخته نمی‌شود؛ با تجربه روزمره خواندن در خانه، مدرسه و محله ساخته می‌شود.